Marcel: Oposición al quinto retiro no es un tema de ego, es prevenir una medida que dañaría a mucha gente

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el proyecto del quinto retiro de los fondos previsionales, que actualmente está siendo discutido en el Congreso, no es un tema de "personas, de personalidades, esto no es la farándula, no es una cuestión que vende, que está ligado a los egos de las autoridades", sino que se trata de "prevenir, evitar, una medida que le haría daño a mucha gente en Chile" debido a la inflación.



En conversación con Cooperativa, el ex presidente del Banco Central explicó respecto al quinto retiro que si bien "hay gente para la cual, individualmente, esta es una medida que parece un alivio", pero que, a su juicio, "yo no le llamaría una ayuda porque en el fondo nadie lo está ayudando, están usando sus propios ahorros a costo de sus pensiones futuras, entonces ayuda es hasta por ahí no más".

Además, advirtió que cuando esta medida es masiva, de unas 10 millones de personas haciendo sus retiros, el impacto "que tiene eso sobre la economía es enorme", con un aumento en el costo del crédito hipotecario y la inflación, que podría llegar al 10%, y que finalmente "lo peor, es que perjudica a las personas que no están retirando fondos, porque ya no tienen, que son 5 millones de personas, que le va a subir más el costo de la vida".

"Esto que parece una ayuda, pero que no lo es, significa un daño, un costo para millones de personas, y si hoy día hay gente que dice 'yo necesito esta plata para compensar por el aumento de la inflación', pero el propio retiro genera más inflación; qué va a ocurrir en la siguiente vuelta: vamos a pedir otro retiro para más inflación, y así hasta que no queden fondos y sólo quede la inflación, ese es el punto", recalcó.

"NO ES UN TEMA DE EGOS, SE TRATA DE EVITAR UNA MEDIDA QUE HARÍA DAÑO"

Al ser consultado sobre si renunciaría de aprobarse esta iniciativa, el economista expresó que "este no es un tema de personas, no es un tema de personalidades, esto no es la farándula, no es una cuestión que vende, que está ligado a los egos de las personas, de las autoridades; acá de lo que se trata es de prevenir, evitar, una medida que le haría daño a mucha gente en Chile".

Por otro lado, respecto al debate legislativo, apuntó que "me parece que los parlamentarios creo que ya tienen toda la evidencia y, si no fuera suficiente, se la vamos a presentar cuando se discuta esto en la Comisión de Constitución; ya tienen toda la evidencia para formarse una opinión, para formarse un juicio, ese es el punto más importante, no tiene que ver con que tales o cuales personas sean ministros, esto no es algo que diga yo, es algo que de partida lo dicen todas las personas que siguen la economía, lo ha señalado taxativamente el Presidente de la República, lo han señalado sus ministros, entonces este no es un tema de personas o personalidades, es un tema del país".

Finalmente, y tras la presentación de "Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva" en la última jornada, aseguró que este paquete de ayudas no tiene el "propósito" de desviar el debate sobre el quinto retiro, sino que estaba planteado desde la propia campaña presidencial: "Lo estamos haciendo porque la gente lo necesita, y sobre todo acá es muy importante que en un proceso de recuperación, como el que ha estado teniendo la economía chilena, nadie se quede atrás, porque la salida de esta crisis ha sido muy heterogénea", en el sentido de que "hay sectores que le ha ido bien, pero hay sectores que todavía están muy rezagados"

"Las crisis, las recesiones, son muy desigualizadoras, y si uno no se preocupa de salir bien de una crisis, después lo que va a tener es más desigualdad que la que tenía previamente, entonces a eso es lo que nos estamos orientando", concluyó.

CONDONACIÓN DEL CAE: "ES UN COMPROMISO"

Marcel dijo que la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) "es un compromiso bien explícito del programa de Gobierno" y que su cartera está trabajando junto al Mineduc para "ir identificando de qué manera se puede cumplir, considerando que involucra recursos muy importantes"

En esa línea, "hay que definir claramente cuáles van a ser las coberturas, la forma de implementarse y, sobre todo, cómo se va a financiar, porque es mucho dinero y no quisiéramos que se le condonara la deuda a un profesional que puede tener ingresos más altos a costa de los ingresos de los trabajadores de menores recursos", enfatizando que "la deuda total son varios miles de millones de dólares, una cantidad muy significativa".