Marcel: "Sigue siendo prioridad apuntar a resolver problemas y generar soluciones sostenibles en el tiempo"

Después de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara esta noche de lunes un nuevo retiro anticipado de las cuentas individuales de pensiones, en medio de la grave inflación que atraviesa el país, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó a los chilenos que para el Gobierno de Gabriel Boric "sigue siendo una prioridad" resolver sus problemas con soluciones "sostenibles en el tiempo".

Por 70 votos a favor, 70 en contra y 12 abstenciones, el pleno desechó la idea de seguir discutiendo una propuesta que se planteó como una vía para ayudar a las melladas economías familiares tras la pandemia del Covid-19 y que el Ejecutivo había rechazado frontalmente.

También se rechazó por 68 votos a favor, 83 en contra y una abstención un proyecto alternativo del Ejecutivo que proponía un retiro de los ahorros acotado y solo bajo tres condiciones: para el pago de deudas, de pensiones alimenticias o primera vivienda.

Este rechazo genera que la iniciativa quede archivada y no se pueda volver a presentar en un año, aunque, de igual manera, en el Congreso ya se manejan otros proyectos relacionados a un sexto retiro de fondos previsionales.

En una rueda de prensa tras la votación, Marcel dijo que los argumentos esgrimidos por La Moneda "fueron comprendidos por parlamentarios y parlamentarias".

Posteriormente, el ex presidente del Banco Central se dirigió a los chilenos que "quizás se pueden sentir frustrados al no poder acceder a este retiro que se había planteado", asegurándoles que "para nosotros sigue siendo una prioridad apuntar a resolver sus problemas, generar soluciones que sean sostenibles en el tiempo, que sean viables y que no terminen repercutiendo y haciéndole pagar un costo innecesario".