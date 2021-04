Ministro Aróstica y votación del TC sobre tercer retiro de fondos de AFP: "Todos podrían tener un voto distinto"

El ministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, señaló este martes que todos los integrantes de este tribunal "podrían tener un voto distinto" sobre el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales, que es considerado inconstitucional por parte del Gobierno.

"Han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y hoy... Todos podrían tener un voto distinto, hay muchos antecedentes que considerar", afirmó el ex presidente del TC sobre las diferencias con la inconstitucionalidad que declaró el organismo en el segundo retiro del 10%, que fue impulsado por parlamentarios a finales del año pasado y finalmente fue reemplazado por un proyecto del Gobierno.

En la misma línea, indicó que "hay que ver si las partes se están haciendo cargo de todo lo que dijo el Tribunal Constitucional", dado que -detalló- "han habido leyes de por medio".

"Todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que nosotros vamos a calcar eso, no es así", puntualizó Aróstica.

Finalmente, el ex líder del TC acotó que "nosotros como ciudadanos sentimos y somos empáticos con la situación de la ciudadanía, lamentablemente no nos corresponde a nosotros en nuestras sentencias hacernos cargo de eso".

Durante esta jornada, el Tribunal Constitucional revisará la admisibilidad del recurso presentado por el Gobierno, que busca que se declare inconstitucional el nuevo retiro de fondo de pensiones.