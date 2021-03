Ministro de Hacienda aseguró que "ya están financiados" los recursos para la Reforma de Pensiones

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró este domingo que "ya están financiados" los recursos para llevar a cabo la Reforma de Pensiones impulsada por el Gobierno.

El secretario de Estado detalló en entrevista con Mesa Central de Canal 13 que el alza en las pensiones, que tienen un costo de 4.500 millones de dólares -equivalentes al 1,2 puntos del PIB-, se podrá realizar gracias a la reforma tributaria que entregó 0,8 puntos del PIB y el término del sistema antiguo de pensiones.

"Ya pasamos por una reforma tributaria que nos dio 0,8 puntos del PIB. Pero, además, dentro del sistema de pensiones antiguo, el fisco tiene un déficit de 1 punto del PIB. Este sistema se irá acabando y dará espacio", puntualizó Cerda.

"De lo que estamos hablando es que este gasto permanente del sistema antiguo va a ir desapareciendo y generando holgura", añadió el ministro.

Es por esto, que el líder de Hacienda aseguró que "no me pongo en el escenario de que no se apruebe la reforma de pensiones, porque tenemos los recursos fiscales. Si no vamos con la reforma, sería una frustración muy grande para nuestros compatriotas".

La Comisión de Trabajo del Senado discute desde el pasado miércoles la reforma de pensiones luego de que el Gobierno pusiera discusión inmediata a este proyecto, dando así seis días a la Cámara Alta para votar la iniciativa, lo que causó el descontento desde la oposición debido a que señalaron que esto podría entorpecer la discusión.

"Existen distintas visiones en el Congreso y eso es legítimo, pero dada la magnitud, tenemos que ponernos de acuerdo", sentenció Cerda.