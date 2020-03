Jimena González, mujer de 69 años que padece una enfermedad pulmonar y sus médicos le diagnosticaron sólo un año más de vida, busca retirar sus fondos previsionales (alrededor de 170 millones de pesos) de la AFP Habitat para comprar una máquina de oxígeno portátil para lograr una mayor autonomía y una mejor calidad de vida.

Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago llegó la mañana de este jueves su abogado, Fernando Atria, para presentar un recurso de protección y realizar los alegatos ante el tribunal de alzada.

A juicio del constitucionalista "no tiene sentido un sistema en el cual una persona tiene una cantidad de recursos pero no los puede usar para mejorar la vida que le queda por vivir".

"Cuando ella fue a las AFP le dijeron 'no, ese dinero es para su futuro', lo cual ya parecía -en su caso- una burla. Nosotros venimos a la Corte a decir que esto no puede ser, que si ella no lo puede usar nos saquemos todas las caretas y que reconozcamos que ese dinero, en realidad, no es de ella", añadió el abogado.

Tras los alegatos, la resolución puede ser publicada en los próximos 15 días y la sentencia podrá ser apelada ante la Corte Suprema.