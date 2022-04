Naranjo llamó a pares a "actuar con mucha seriedad y responsabilidad": Un nuevo retiro "es imprudente"

El diputado socialista Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, dio este domingo un espaldarazo al Gobierno en su intento de frenar un nuevo retiro anticipado de los fondos de pensiones.

"Yo creo que la creatividad de las parlamentarias y los parlamentarios está llegando a un exceso y lo que corresponde en este momento es actuar con mucha seriedad y responsabilidad", dijo a Cooperativa.

El legislador, quien ha pedido al Ejecutivo impulsar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aseguró que "todos tenemos muy claro que los retiros de los fondos de AFP surgieron a raíz de que el Gobierno del Presidente Piñera no llegó con ayuda oportuna y suficiente a las familias chilenas en ese momento, cuando la crisis sanitaria y económica era gravísima".

"Por eso, como una cosa excepcional, se recurrió a los retiros, pero transformarlo en una norma permanente me parece un poquito imprudente", agregó.

#IFE | Creo que las medidas anunciadas por el @GobiernodeChile para enfrentar la crisis sanitaria y económica que sufre nuestro país son una buena señal, pero aún son insuficientes para abordar la realidad de muchas familias pic.twitter.com/aiUSkna3im — Jaime Naranjo (@diputadonaranjo) April 3, 2022

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó a finales de marzo la idea de discutir un nuevo retiro de los fondos de pensiones, una polémica medida que se aprobó tres veces durante la pandemia y que muchos expertos señalan como una de las causas de la histórica inflación que hay en el país.

Hasta la fecha se contabiliza una decena de iniciativas -ingresadas o anunciadas- que buscan habilitar un nuevo giro de ahorros previsionales, incluida aquella que permite un autopréstamo, impulsada por la bancada del Partido de la Gente; y otra que establece un rescate con un tope de un millón de pesos, la cual será presentada este martes por Eduardo Durán (Renovación Nacional), quien explicó que ve "muy difícil que se logre el consenso para aprobar el proyecto del 10 por ciento y porque un monto acotado no tendría mayores implicancias, en mi parecer, en una escalada inflacionaria".

Desde la llegada del Covid-19, los rescates han supuesto un desembolso de más de 50.000 millones de dólares para entidades que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La idea de que se apruebe este proyecto se ve poco factible después de que en diciembre una iniciativa similar fuera rechazada por las posibles consecuencias que podría suponer sobre la economía porque aumentan la cantidad de circulante.

"En el Congreso están con todos los elementos a la vista para tener un buen juicio respecto de los costos que tendría una medida como esta", apuntó hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se mostró contrario a los anteriores retiros cuando estaba al frente del Banco Central durante el Gobierno anterior.

"No me asombra las opiniones del ministro Marcel", expresó a Cooperativa el diputado René Alinco (Ind.-PPD), impulsor de uno de los nuevos proyectos. "Cuando se discutió y se votó el cuarto retiro, él amenazó de que, si se aprobaba, se iba a producir una inflación imparable. Bueno, el cuarto retiro no se aprobó, la inflación es brutal y se está produciendo un fenómeno de que día a día los chilenos están perdiendo su poder adquisitivo", añadió.

Chile atraviesa un acuciante aumento de precios, con un 7,8 por ciento de aumento del IPC en los últimos 12 meses que ha llevado al Banco Central a elevar la tasa de interés referencial en 150 puntos, del 5,5 al 7 por ciento, su mayor nivel desde 2013.