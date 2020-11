OCDE: No se puede entender un retiro de pensiones que no se base en máxima necesidad

El economista principal y jefe de la unidad de pensiones privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pablo Antolín, objetó los fundamentos detrás del retiro de fondos de pensiones en Chile.

El experto arguye que la primera norma, aprobada en medio de lo más álgido de la pandemia, contraviene la recomendación del órgano que representa -y que el país integra- de que sea un último recurso ante pérdida de empleo prolongado o reducción significativa de ingresos, o bien, de enfermedad terminal.

"En Chile se aprobó que todo el mundo pudiera sacar el 10 por ciento, incluida gente que nunca había perdido su empleo, y que nunca ha sufrido una reducción, ni sufrirá una reducción significativa de ingresos", criticó en El Mercurio, agregando que la libertad de la ley abre un mayor beneficio a personas de altos ingresos, porque no hay que pagar impuestos como en otros países que permiten retirar los ahorros.

Por tanto, Antolín está contra una segunda reforma en la materia: "nos gustaría que alguien nos explicara cuál es el objetivo de esto. Porque permitir el retiro a todo el mundo sin criterios basados en máxima necesidad, no se puede entender. Porque todo esto a lo que va a llevar es a que el día de mañana la gente no tenga ahorros para financiar su jubilación. Desde aquí se ve con incredulidad".

El economista proyecta que por esta nueva norma "habrá mucha gente que no tiene ahorros y habrá mucha gente que no va a tener ahorros para tener una pensión lo suficientemente grande, como le gustaría tener", detallando que "los impactos van desde el 2 por ciento al 10 por ciento, dependiendo de la situación y de la edad del individuo. Cuanto más cercano está el individuo a la jubilación, más puede sacar".

Obedeciendo a las situaciones que la OCDE considera meritorias de legislar al respecto, el experto se manifestó de acuerdo con poner restricciones al retiro -como plantean desde el oficialismo-, porque así "la gente que realmente necesita ese dinero, por estas causas, lo puede sacar, pero no todo el mundo. Y en la mayoría de los países se han establecido causas bajo las cuales se puedan sacar y son causas excepcionales de situaciones de dureza financiera".

Por los riesgos a largo y mediano plazo de esta medida -falta de financiamiento de la jubilación y desincentivo del ahorro tras la pandemia-, sugiere que a corto plazo se legisle a perpetuidad por "el acceso a los ahorros previsionales como medida de último recurso y basado en criterios de pérdida de empleo prolongada, reducción significativa de ingresos y enfermedad terminal, y punto".

"Y a partir de ahí, quien cumpla con esos criterios puede sacar sus ahorros, con Covid-19 o aunque no haya Covid-19, y los que no, no", enfatizó Antolín.