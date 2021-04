Oposición fustiga tercer retiro propuesto por Gobierno: "Busca seguir inyectando recursos a las AFP"

No tardaron en surgir reaccionas tras el esperado anuncio del Presidente Sebastián Piñera, quien confirmó este domingo que impulsará un proyecto de ley propio para el tercer retiro de ahorros previsionales, en desmedro de la reforma transitoria de los parlamentarios, que fue despachada la última semana con apabullantes mayorías en el Congreso, pero que el Gobierno envió al Tribunal Constitucional.

En la oposición algunas voces salieron a criticar la propuesta del Mandatario, que contempla un mecanismo de reintegro de los fondos que sean retirados desde las cuentas de capitalización individual en las AFP, mediante una cotización adicional de 1% a cargo del empleador y otro 1% aportado por el Estado; un "bono saldo cero" y un "adelanto" para afiliados a la modalidad de rentas vitalicias.

Piñera aseguró que el texto, que será ingresado este lunes con máxima urgencia, "soluciona muchos de los problemas" de la iniciativa de los parlamentarios, que considera es inconstitucional.

Pero la diputada comunista Karol Cariola fustigó el anuncio hecho desde La Moneda, ya que en los últimos días "le pedimos transversalmente que retirara el requerimiento al TC" y promulgara ese texto, lo que la mayoría opositora en el Senado había puesto como condición para acceder al llamado del Ejecutivo para buscar acuerdos.

Asimismo, reprochó que "el Presidente opta por pasar nuevamente por arriba de la voluntad democrática del Congreso Nacional, en torno a un proyecto de ley que está aprobado por mayoría, que podría ser ley de la República mañana mismo".

Sin embargo, a juicio de la legisladora, con su proyecto Piñera "busca, a través de su vocación absolutamente mañosa y proempresarial, seguir inyectando recursos a las AFP, a través de este 2% de recuperación de fondos previsionales".

Mismo razonamiento que sostuvo, escuetamente, la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, mediante redes sociales. "Sin pudor le mejora el negocio a las AFP. Nos confirma donde están sus intereses", manifestó.

Un postulado similar que escribió la carta de la DC, Ximena Rincón, quien dijo no compartir la propuesta que, según ella, significa "más recursos para las AFP", a la vez que reiteró el llamado de la oposición a que se promulgue la reforma ya aprobada. Además, instó a que se "avance en una renta básica emergencia hasta diciembre", que planteó ella junto a Narváez esta semana.

La senadora también cuestionó "la presencia de candidatos en cadena nacional", refiriéndose a que el anuncio Piñera lo hizo flanqueado por Chile Vamos, incluidos la mayoría de las cartas presidenciales del sector -Mario Desbordes, Evelyn Matthei, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel- tras una reunión en La Moneda.

Más conciliadora fue la reacción del diputado DC Matías Walker, quien encauzó parte de los debates del primer y segundo retiro como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, la cual ahora es encabezada por el PS Marcos Ilabaca.

"Vamos al TC a defender constitucionalidad de proyecto despachado", insistió, pero aquello "no obsta a considerar y mejorar los proyectos que beneficien a la gente", comentó, destcanado que "se acoja fórmula de anticipo de rentas vitalicias que propusimos el año pasado y el bono de 200 mil para quienes retiraron todo".

DESBORDES VALORA LA "BUENA FÓRMULA" PROPUESTA

Luego del anuncio, en el que estuvo presente, Desbordes llamó a la oposición "aprobar rápido" el proyecto del Ejecutivo y evitar "la pelea chica", puesto que "la gente nos está pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo".

"Desde RN y el PRI fuimos muy intensos en pedir que se establecieran mecanismos para recuperar la plata en la cuenta de capitalización individual para que la gente no afectara sus pensiones, y el Gobierno ha puesto sobre la mesa una fórmula mejor que la nuestra porque nosotros no podíamos comprometer recursos públicos y tampoco comprometer recursos del empleador", expuso el ex diputado.

"Es una fórmula bastante buena, se ha trabajado con buena disposición, y más allá si se hizo ayer, anteayer o mañana, lo que importa es que la gente va a tener esta ayuda complementaria", complementó.

Para el segundo retiro, en diciembre pasado, el Gobierno ya utilizó la estrategia de presentar su propio proyecto, que salió despachado y promulgado, y enviar al TC la iniciativa opositora, también una reforma transitoria, donde fue declarada inconstitucional.