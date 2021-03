De visita en la ciudad de Talca, Región del Maule, el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, cuestionó los cambios que anunció el Presidente Sebastián Piñera a su proyecto de reforma previsional que se discute en el Congreso.

En cadena nacional, el Mandatario detalló la noche del miércoles las indicaciones que el Ejecutivo ingresará a la propuesta, cuya idea de legislar fue aprobada horas antes por la Comisión de Trabajo del Senado, tras más de un año sin avances en su tramitación.

"El mensaje (al Presidente) es que suelte las amarras ideológicas, creo que ya está bueno de defender los intereses de las AFP y que realmente se siente a conversar", exhortó Chahín en la capital maulina en medio de una actividad de campaña de cara a los comicios de abril.

El líder demócrata cristiano dijo que en la oposición "no estamos para seguir con más de lo mismo; no estamos por profundizar el actual sistema de AFP, sino que por cambiarlo, por tener un verdadero sistema de seguridad social, y el Gobierno en eso ha sido muy poco claro, y no se sabe cuánto van a aumentar las pensiones para la clase media ni cuándo van a aumentar ni de dónde van a salir esos recursos".

Chahín visitó Talca para entregar oficialmente el respaldo de la DC a Rodrigo Sepúlveda, militante del Partido Radical y ex CORE, candidato a alcalde por el pacto Unidad Constituyente.