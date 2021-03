Pepe Auth: Tercer retiro del 10% se está convirtiendo en una especie de cohecho institucionalizado

El diputado Pepe Auth (independiente) criticó el proyecto que propone un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, lo que a su juicio "se está convirtiendo en una especie de cohecho institucionalizado" por parte de los precandidatos presidenciales.

En conversación con El Diario de Cooperativa el parlamentario lamentó que se deba "cargarle a la gente, con su ahorros de nuevo, por tercera vez, el peso de la crisis", y dijo que "me parece completamente inapropiado" ya que "buena parte de los que necesitan recursos, ya no tienen recursos en sus ahorros previsionales".

Auth recalcó que ahora lo importante es discutir la reforma previsional "para fortalecer el ahorro y la posibilidad de tener mejores pensiones", por lo que los retiros "van en la dirección absolutamente contraria".

El diputado reflexionó y mostró su preocupación porque los retiros de los fondos "se está convirtiendo en una especie de cohecho institucionalizado, porque los candidatos presidenciales es obvio que se hacen populares, porque siempre será popular tener plata fresca que tenerla guardada para el ahorro".

"Francamente, convertir eso en ofertones de campaña a mí me parece completamente inapropiado e irresponsable. Se parece mucho al cohecho", recalcó y agregó: "No me extrañaría que algún candidato o candidata presidencial ofrezca el retiro completo de los ahorros, si es elegido o elegida presidenta".

AUTH AÚN NO SE DEFINE POR UN CANDIDATO

Al ser consultado por quién será su candidato presidencial ante la amplia gama de precandidaturas que actualmente hay en la centroizquierda, el diputado independiente señaló que "no he tomado ninguna decisión respecto a ninguna candidatura, creo que hay que esperar el 11 de abril".

Además, indicó que se necesitan primarias al interior de las coaliciones políticas y realizó una crítica por que denominó "un desfile de nombres": "Mientras menos candidatos de oposición haya en primera vuelta, mayor será la opción de ganarle a la derecha en segunda. Esa es la incertidumbre mayor, porque la gran conclusión del 11 de abril, va a ser el regalo que le hizo la oposición a la derecha con su dispersión".

"Me imagino que los principales partidos -a lo menos- sacarán lección de aquello para la elección presidencial", señaló y concluyó que "nunca, tan cerca de una elección presidencial, había habido tantas personas sin opción definida".