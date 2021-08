Piñera por cuarto retiro: "No se dejen encandilar por los cantos de sirenas"

En un intento por frenar la posibilidad de abrir un cuarto retiro anticipado de los fondos previsionales, el Presidente Sebastián Piñera llamó este martes a los chilenos a resistir "los cantos de sirenas".

"Yo sé que mis compatriotas son muy inteligentes. No se dejen encandilar por los cantos de sirenas, los populistas, los irresponsables y los demagogos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ganar un voto", afirmó el Mandatario en una ceremonia en La Moneda.

En este sentido, Piñera defendió la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal por los meses de octubre y noviembre de este año, debido a los problemas que persisten en muchas familias debido a la crisis sanitaria.

Esto, ante las críticas de expertos como Joseph Ramos, economista y profesor de la Facultad de Economía de la U. de Chile, quien se manifestó en contra de la ampliación del beneficio, criticó la falta de focalización que existe a la hora de destinar los recursos fiscales, especialmente porque no existe una visualización de las verdaderas necesidades, y dijo que "signos de sobrecalentamiento de la economía hay".

"Comparto la necesidad de empezar ahora a recuperar los equilibrios fiscales, a recuperar la responsabilidad en las políticas públicas, porque es verdad: creo que hay que terminar con el populismo, con la demagogia, con la irresponsabilidad, que significa pan para hoy y hambre para mañana", aseguró Piñera.

Mandatario puntualizó que si en un año normal el gasto del Estado llega a alrededor de los 70.000 millones de dólares, este 2021 será de aproximadamente 100.000 millones.

Piñera emitió estas declaraciones en una ceremonia de firma de proyectos de ley para la modernización de los gobiernos corporativos y expansión de la Alta Dirección Pública, como parte de la Agenda de Modernización del Estado.

[VIVO] Firmamos y enviamos proyectos de ley para modernizar el Estado, hacerlo más eficaz y transparente #MejorEstado ¡Acompáñennos! https://t.co/jXLBkZPsl9 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) August 17, 2021

DIPUTADO GARANTIZA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS

Sin embargo, desde el Congreso, el diputado socialista y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca, afirmó que el cuarto retiro "es algo que hoy día los chilenos y chilenas están esperando con ansias".

"Esperamos e invitamos nuevamente a que el Gobierno sea parte de este proceso de discusión. Sería muy importante escuchar a la ministra de Desarrollo Social, que nos señale cuáles han sido los números respecto al IFE universal. Esperamos mañana tener una muy buena conversación y discusión sobre este proyecto", aseveró el congresista opositor.

La instancia retomará el trámite este miércoles, a partir de las 15:00 horas, sesión en la que se esperan exposiciones del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el economista comunista Manuel Riesco.

La idea es votar el 1 de septiembre. "Muchas personas me han preguntado por qué no se discute inmediatamente la próxima semana. Lamentablemente la próxima es semana distrital, y este no es un proyecto que tenga urgencia, por tanto yo no puedo citar a sesión", explicó Ilabaca,

Este martes los diputados visaron por mayoría la fusión en uno de seis proyectos que permiten retiros, incluyendo aquellos que apuntan a un 10% y también los persiguen el 100%, como las iniciativas de los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Pamela Jiles (PH).

"Yo no estaba de acuerdo con la fusión de los cuartos retiros que eran del 10% y del 100%, porque son ideas matrices distintas, son objetivos distintos y tienen consecuencias distintas", criticó la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien planteó que "no era bueno fusionarlos, sin embargo, la comisión optó por otra cosa", ante ño cual instó a dejar "la idea matriz del 100% separada para una segunda discusión".