11:22 - | Diputado Eduardo Durán (RN): Reafirmo mi voto a favor. Tras escuchar debates, opinión de expertos, de ministros y parlamentarios, y testimonios de la gente, llego al convencimiento de que no me equivoqué #CooperativaEnCasa

11:15 - | Diputado Félix González: Quienes voten en contra o se abstengan lo que harán es abandonar a las familias. Me alegro de que haya diputados que ahora van a aprobar, porque no es otra cosa que hacer justicia y dar alivio a muchas personas #CooperativaEnCasa

11:10 - | Diputado Andrés Molina (Evópoli): ¿Por qué no somos capaces de entender los efectos de la reforma? Hay gente que quiere destruir las AFP, por eso hablan del 10 por ciento, y eso no es efectivo. El populismo está campeando en el país #CooperativaEnCasa

10:37 - | Diputado Alexis Sepúlveda (PR): Hago un llamado al Gobierno a moderar el tono, aquí no se acaba el país. No entiendo el tremendo impacto que ha generado el proyecto en el Gobierno #CooperativaEnCasa

10:19 - | Diputado Walker (DC): Invito al Presidente no solo a no vetar este proyecto, que saldrá con un tremendo respaldo ciudadano y del Congreso; y haga una ceremonia de promulgación #CooperativaEnCasa

10:16 - | Diputado Raúl Soto: Llamo al Presidente Piñera a no poner en riesgo la paz social y no provocar a la ciudadanía, y no ponga un veto a la reforma y no la envíe al Tribunal Constitucional #CooperativaEnCasa