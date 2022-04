Presidente de la Cámara: Discusión de nuevos retiros quedó en una situación política y jurídicamente inviable

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto (PPD), aseguró que hay que ser "responsable y no seguir jugando con las expectativas de la gente" tras el rechazo de ambos proyectos de retiros de los fondos previsionales, tanto el universal como el alternativo del Gobierno, y recalcó en ese punto que "debido a la falta de respaldo político contundente, más allá de la decisión que personalmente yo he tomado, creo que lo hacen política y jurídicamente inviable".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado PPD apuntó que pese al revés de ambas iniciativas, hay que ser capaces de "recomponer las relaciones que se requieren para poder avanzar en los temas de fondo, que son las grandes reformas sociales que van a requerir mayorías y consensos para hacerlas viables también".

Y destacó que "lo importante hoy día es ser responsable y no seguir jugando con las expectativas de la gente, acá efectivamente se generó una gran expectativa que no quedó satisfecha al caerse los dos proyectos, y desde esa perspectiva, debido también a la falta de respaldo político contundente, más allá de la decisión que personalmente yo he tomado, creo que lo hacen política y jurídicamente inviable, por lo tanto, yo más bien abocaría ahora a implementar el Plan de Reactivación Inclusiva, que eso se traduzca en proyectos de ley, en políticas públicas".

Expresando que "ojalá el Gobierno asuma también un rol mucho más proactivo y presente nuevas medidas de apoyo a las familias, a las personas, a los emprendimientos, que permitan también, de cierta manera, satisfacer esas expectativas que hoy día han quedado en el aire, y entender también que la gente, la clase media, necesita un último empujón, una última mano amiga desde el Estado para poder volver a la normalidad".

El parlamentario explicó porqué aprobó ambas iniciativas, y dijo ser "consecuente con mi historia, con mi relato", ya que anteriormente él mismo había sido autor de algunas iniciativas en el Congreso sobre los retiros de los fondos de las AFP.



[En vivo] Presidente de la Cámara Baja: Lo que quisimos fue garantizar un debate transparente, donde los dos proyectos tuvieran igualdad de condiciones; ahora nos tenemos que dedicar a las cambios de fondo #CooperativaContigo https://t.co/cv5hcEsWKL — Cooperativa (@Cooperativa) April 19, 2022

PROYECTO DEL GOBIERNO: "DEBE EXISTIR UNA AUTOCRÍTICA"

Respecto a la posibilidad de insistir el Ejecutivo con su proyecto en la Cámara Alta, indicó que ve "difícil" que el Gobierno "tenga los dos tercios para insistir en el Senado", por lo que debería enfocarse "en robustecer aún más el plan "Chile Apoya" y poder presentar probablemente nuevas iniciativas" en ayuda de la gente, además de "adelantar el debate de las reformas de fondo", haciendo un llamado a "adelantar el trabajo pre y legislativo respecto de la reforma tributaria, de pensiones, de salario mínimo... temas importantes que están siendo lamentablemente eclipsados".

Además, señaló que "debe existir una autocrítica por parte del Gobierno, del equipo político, acá debe haber mayor fluidez en la conversación, en el diálogo, en la comunicación y en la coordinación con el Parlamento como institución, y también con las bancadas parlamentarias. Faltó mayor eficacia desde esa perspectiva, abordar estos problemas con mayor antelación", criticando que "fue errado del punto de vista de que nos obligó a tramitar rápidamente una iniciativa que no tuvo el tiempo suficiente para construir el consenso ni para tener una bajada comunicacional hacia la ciudadanía".

Aun así, destacó que "no se trata de un problema con una persona en particular, sino que se trata de un Gobierno que tiene distintos actores y que deben coordinarse mejor entre sí y mejor con el Parlamento".

INEXPROPIABILIDAD DE LOS FONDOS: "NO ME GUSTA COMO SE PROCEDIÓ"

En la última jornada, y previo al debate legislativo y la votación que llevó al rechazo de la iniciativa del Gobierno, se anunció el ingreso al Congreso de una reforma constitucional que asegure la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

Soto acotó que "no me gusta la forma en la cual se procedió, comparto el principio de fondo, que los fondos deben ser inexpropiable y se debe garantizar a la población que no va haber riesgo de los fondos que son de propiedad y fruto del esfuerzo y trabajo de los trabajadores, pero la forma en que se procedió respecto de una negociación con la derecha y respecto de un tema que se buscó para generar un efecto respecto de otra iniciativa como los retiros, y que puede tener un efecto espejo en la Convención, creo que es un tema complejo".

Aunque indicó que "ese proyecto lo conversaremos con las bancadas, luego con el Gobierno, para tomar la decisión en los próximos días".