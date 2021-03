Presidente de la "Comisión Bravo" pide a la oposición aprobar la reforma previsional de Piñera

El economista David Bravo, líder de la comisión asesora presidencial encargada por Michelle Bachelet -en su segundo mandato- para estudiar cambios a las pensiones, apoyó las modificaciones anunciadas ayer por el Presidente Sebastián Piñera respecto al proyecto de reforma previsional que se discute en el Congreso, pero ve "muy bajas posibilidades" que se pueda aprobar en esta administración.

Anoche, en cadena nacional, el Mandatario propuso ampliar la cobertura del Pilar Solidario que aporta el Estado hasta el 80 por ciento de la población más vulnerable, desde el 60 por ciento al que alcanza en la actualidad.

Con esta indicación del Presidente se pretende extender la protección social "a 480.000 pensionados de clase media que hoy día no cuentan con apoyo del Estado y sólo dependen de su ahorro individual", tal y como indicó Piñera.

En entrevista con Hablando De, de Cooperativa, el economista, actual director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, recordó que dicho avance, desde un 60 a un 80 por ciento de la población, fue uno de los temas planteados en la "Comisión Bravo" sobre pensiones en 2015.

"Si es que uno toma la propuesta que está en el Congreso hoy día, con las modificaciones que se han hecho, más lo que le adicionaría la indicación del Ejecutivo, esa es una propuesta significativamente superior a la que estaba contenida en el proyecto de la Presidenta Bachelet en 2017, significativamente superior también a la propuesta original del Gobierno y que evidentemente mejora la situación actual", dijo Bravo.

[Radio en vivo] David Bravo sobre pensiones: La propuesta actual del Gobierno es significativamente superior a su propuesta inicial, y a la contenida en el proyecto de la Presidenta Bachelet en 2017 #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) March 4, 2021

"OBSTACULIZAR UNA REFORMA A CORTO PLAZO NO ES LA ALTERNATIVA ADECUADA PARA NINGUNA COALICIÓN"

El presidente de la "Comisión Bravo" advirtió que la última oferta de Piñera se encuentra con "un escenario bien polarizado", que también tendrá "muchas elecciones", subrayando que "en periodos de elecciones se tiende, además, a intentar diferenciaciones más que a llegar acuerdos".

"Digamos que la inercia de este año es una inercia que probablemente no va a materializar un acuerdo en esta materia, sumado también, yo diría, al desorden que ha puesto en la discusión el tema de los retiros", señaló.

En este marco, Bravo llamó a la oposición a tener "sensatez" para llegar a un acuerdo para mejorar el sistema previsional y a considerar que el escenario en el que se encuentra el país es "mucho peor" al que había, por ejemplo, en 2015, producto de los retiros de pensiones.

"En el camino se produjeron los retiros, que significaron sacarles a los fondos de pensiones 34.000 millones de dólares, una cantidad sideral que la gente yo pienso que no va a visualizar bien hasta que se le diga exactamente cuánto van a bajar las tasas de reemplazo en los próximos cinco, 10 o 25 años. Tal vez ha faltado que se entregue esa información para la discusión. En ese sentido, acometer esta reforma siempre será urgente, pero ahora es extremadamente urgente, y ese es un poco el dilema que van a tener que enfrentar los legisladores que van a tener que analizarla", agregó el académico de la UC.

Según Bravo, "cada uno podrá pensar que faltan cosas y seguramente van a faltar muchas cosas, entonces no hay que pensar que este es el todo o nada, y si alguien piensa que hay que avanzar tal vez en una postura que hoy día está un poco más extrema, bueno, en el futuro, si se lograran los consensos, podría pensarse que ello se materialice, pero obstaculizar una reforma en el corto plazo, me parece que no es la alternativa adecuada para nadie, para ninguna de las coaliciones que han estado en esta discusión en los últimos años".

"No me parece razonable para los desafíos que tenemos como país el sostener posturas que son maximalistas, tal vez basadas en las expectativas que pueden tener los actores de conseguir aquello que tienen en su mente", planteó.

"Si consideramos que en verdad lo que tenemos por delante en materia de pensiones son probablemente un continuo de reformas, vamos a necesitar hacer varias reformas, se tiene que abordar el primer aspecto crucial y no hemos sido capaces se hacerlo", agregó, destacando que "hay consenso en que se tienen que incrementar las cotizaciones, en que esas cotizaciones tienen que ser de cargo del empleador, en que una parte de esas cotizaciones tiene que ir a cuentas individuales que no están administradas en las AFP".

[En vivo] David Bravo: La reforma de pensiones de Piñera es razonable y obstaculizarla en el corto plazo no es adecuado para ninguna coalición #CooperativaEnCasa https://t.co/thpEJlIr7b — Cooperativa (@Cooperativa) March 4, 2021