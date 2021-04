Presidente de la Comisión de Constitución del Senado buscará "tratamiento expedito" del tercer retiro

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (Ind), anticipó que al menos en esa instancia, buscará dar "tratamiento expedito" al tercer retiro de fondos de pensiones, despachado ayer jueves con amplia mayoría desde la Cámara de Diputados.

"Lo importante es que esto logró saltar la primera valla, y esperamos por lo menos en la Comisión de Constitución darle un tratamiento bastante expedito, a fin de que pueda estar rápidamente en la Sala de la Corporación, y ojalá que el Gobierno no recurra al Tribunal Constitucional", manifestó en El Diario de Cooperativa.

Sobre los pasos a seguir, el parlamentario declaró después que "estamos pensando citar el lunes a la comisión para discutir y votar el proyecto; vamos a citar hasta total despacho, porque estamos conscientes de la urgencia de aprobar este proyecto, debido a que muchas familias de clase media la están pasando mal producto de la pandemia".

"En esto también hacer un llamado al Gobierno a sumarse a la discusión, a sumarse a buscar soluciones para quienes lo están pasando mal y no entrabar la discusión; que no recurra al Tribunal Constitucional porque eso sería una muy mala noticia para miles de familias de clase media", sostuvo.

Asimismo, su par del Partido Socialista, Juan Pablo Leterlier, anticipó que "tendremos que enfrentarnos al Gobierno, si es que este proyecto lo enviará al TC como lo ha anunciado, o encontraremos una fórmula de obviar al TC sus argumentos".

"EL GOBIERNO TIENE UN ERROR DE DIAGNÓSTICO"

Respecto a la responsabilidad del Ejecutivo en su aprobación -que descartó ir al TC por ahora-, el legislador reflexionó que "el Estado debió asumir un rol mucho más activo en esta crisis, de haber generado un verdadero salvataje a las personas, como se hizo con los bancos en los años ochenta", década durante la que Chile también pasó por una fuerte recesión económica.

En cambio, dijo Araya, "se optó por este sistema que pretendía entregar algunos subsidios muy focalizados, y esto -a mi juicio- tiene que ver con que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tiene un error de diagnóstico de lo que está pasando al interior de la sociedad chilena, y esto no viene sino a ratificar lo que fueron las causas del estallido social, que todavía el Gobierno y la derecha no logran entender".

Por otro lado, poco después de que el tercer retiro saliera de la Cámara, el Fondo Monetario Internacional cuestionó que Chile vaya por esta nueva reforma, así como la idea "alternativa" de la UDI de girar fondos de cesantía, considerándolas inentendibles en cuanto habría espacio fiscal para brindar otras ayudas a la gente.

"Creo que el Fondo Monetario Internacional tiene mucha razón", comentó el senador, pues "todos quienes apoyamos estos retiros hemos dicho que esta es una mala política pública, porque al final del día lo que está ocurriendo es que tenemos que posteriormente generar una solución respecto de aquellas personas que han retirado sus fondos y que no tienen los recursos necesarios para jubilar".

"Pero el problema sigue siendo el mismo: como el Gobierno tiene este error de diagnóstico, no entrega una ayuda eficaz a muchas personas, especialmente a la clase media, que han sido los más desamparados en esta crisis", remató.

"HAREMOS RESPETAR LA CONSTITUCIÓN EN EL SENADO", PROMETIÓ PIÑERA

Aunque el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, advirtió ayer que "en ningún momento ha estado en cuestión" su intención de recurrir al TC, este viernes, el Presidente Piñera dejó abierta la puerta a buscar acuerdos en la Cámara Alta.

Si bien reafirmó que "nuestra propuesta no debilita, no disminuye las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros, y por lo tanto creemos que es una mejor y más sana política social", a renglón seguido, planteó que "el Presidente y los ministros y también los diputados y senadores, cuando asumen sus cargos, juran y prometen hacer respetar la Constitución".

"En consecuencia, como Gobierno vamos a cumplir con ese deber -y lo digo fuerte y claramente- siempre. Lo vamos a hacer en el proceso legislativo, y de ser necesario, en el Tribunal Constitucional", cerró.

GOBIERNO NO CONVENCE A SUS FILAS

Esta primera apertura del Ejecutivo surge cuando varios senadores de Chile Vamos ya han manifestado su disposición a votar a favor del tercer retiro, como Iván Moreira (UDI), Manuel José Ossandón, y Marcela Sabat (RN).

"Tengo muy clara mi posición: yo voy a aprobar el tercer retiro del 10 por ciento", confirmó el ex RN Juan Castro, agregando que "el Gobierno está trazado en conversar con senadores, y yo no tengo ningún problema con escucharlo, (pero) hace mucho que no los escucho, y hoy no hay ninguna forma de que me haga cambiar de opinión".

Más dispuesto a negociar se pronunció el UDI David Sandoval, estimando que "la situación que provocó el primer y segundo retiro desde el punto de vista sanitario hoy es más compleja, y yo no tengo ningún inconveniente en este minuto en apoyar lo que va a ser este tercer retiro, pero estoy absolutamente abierto a una alternativa de solución complementaria".

De todas maneras, se prevé que la Cámara Alta haga ciertas modificaciones al proyecto: entre lo pendiente, está dilucidar si se mantiene la posibilidad de retiro a pensionados por rentas vitalicias, y también si se cobrará impuestos a las rentas más altas.

En el Senado, la oposición tiene 24 votos y necesita sólo dos del oficialismo para lograr el quórum de tres quintos para la aprobación de esta reforma transitoria. Además de Castro, también se han mostrado a favor los senadores Marcela Sabat y Manuel José Ossandón, de RN, y el UDI Iván Moreira.