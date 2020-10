Presidente del Banco Central: Efecto positivo del retiro del 10% fue de magnitud muy menor en la economía

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, restó relevancia al impacto positivo que ha tenido el retiro de fondos previsionales en la actividad económica del país, tachándolo de "considerablemente menor" en comparación a los montos que han retirado al menos 9,2 millones de afiliados al sistema de pensiones.

La autoridad económica intervino en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, que debate el proyecto que busca un segundo retiro del 10 por ciento, impulsado esta vez por la diputada Pamela Jiles (PH).

En la instancia, Marcel expuso que en el proceso fueron retirados dineros equivalentes a 6,5 puntos del Producto Interno Bruto de Chile, pero el crecimiento como efecto fue de solo 1,2 puntos; y que no hubo mayores turbulencias económicas producto de la medida debido a trabajo de autoridades del sector.

"El retiro de los fondos de pensiones tuvo un efecto positivo sobre la actividad, pero de una magnitud considerablemente menor a los fondos retirados", afirmó.

Asimismo, pese a que no se han evidenciado los efectos negativos que se advirtieron durante la tramitación de la medida, aseguró que "no es que no haya pasado nada con el retiro".

"Si no hubo mayor volatilidad fue porque se movilizaron los reguladores, el Banco Central y los propios fondos de pensiones para minimizar el impacto sobre los mercados financieros, a lo cual ayudó el hecho de que ese retiro se definiera por una sola vez. Un segundo retiro no es una repetición mecánica del primero", sostuvo Marcel.

Desde la vereda política, la diputada Jiles, en su estilo, cuestionó este último argumento y planteó una analogía bastante singular.

"El segundo retiro sería, según entiendo -voy a usar una figura literaria-, como la pérdida de la virginidad, que solo puede perderse una vez, como se dijo en el primer retiro", pero -apuntó- "quienes tenemos alguna experiencia en la vida sabemos que la virginidad puede perderse muchísimas veces".

Por su parte, el diputado René Saffirio (Ind.) señaló que "entre ignorantes abogados y sabios economistas parecía que los ignorantes abogados teníamos la razón en esta Comisión de Constitución cuando aprobamos la reforma".

"Aunque le provoque risas al ministro de Hacienda, Chile está hecho de personas de carne y hueso, que viven, caminan y sufren, muchas veces, por decisiones tomadas por ustedes entre cuatro paredes", aseguró.

BRIONES: CADA RETIRO EQUIVALE A 2 DE LOS 6 PUNTOS DE COTIZACIÓN ADICIONAL

A su turno, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró su crítica a un segundo retiro e insistió en su planteamiento de que, si avanza el nuevo proyecto, no puede haber una reforma previsional.

"Es incompatible hacer al mismo tiempo un retiro que debilita las pensiones, con simultáneamente hacer un esfuerzo hacia una reforma previsional, y aquí está la prueba más gráfica. Cada retiro equivale aproximadamente a dos puntos de esa cotización (adicional) de seis puntos que hoy está en el debate. Eso es lo que está en juego", explicó.

Asimismo, refutó a los parlamentarios que han acusado ausencia de apoyo económico a las familias durante la pandemia: "En materia de transferencias directas a las personas, Chile se ubica en la parte alta de la tabla. El primer lugar lo ocupa Brasil y luego está Chile, con 2,3 por ciento del PIB. Eso nos da una perspectiva global de cuál ha sido el esfuerzo país en términos comparados. Si bien estos esfuerzos serán insuficientes, creo que una métrica comparativa, anclada a otros países, siempre es útil".

La Comisión de Constitución acordó este miércoles fusionar los otros tres proyectos de ley para retirar fondos de pensiones, pero la Sala deberá ratificarlo.

Además, aprobó por unanimidad, en general, la propuesta que permite que personas diagnosticadas con enfermedades terminales retiren la totalidad de sus fondos de pensiones, iniciativa del diputado socialista Marcos Ilabaca.