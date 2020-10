Presionado por todas partes, el Gobierno no encuentra salida al dilema de las pensiones

Tras la aprobación en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja del segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones -con votos oficialistas-, autoridades del Gobierno se reunieron este miércoles para analizar el escenario y su estrategia, mientras aún no terminan de definir su nueva propuesta para la reforma previsional.

Los ministros de Hacienda y Trabajo asistieron al Palacio de La Moneda para analizar junto al Presidente Sebastián Piñera y parte del comité político, la compleja situación a la que se enfrentan tras el avance de la moción, que -ya han advirtido- llevarán hasta el Tribunal Constitucional de ser necesario.

Oficialismo exige liderazgo

Los cuestionamientos no sólo provienen de la oposición, ya que en Chile Vamos solicitaron que el Ejecutivo cambie la estrategia y se haga cargo del fondo del asunto porque observan que se está replicando el "guion" que llevó a la aprobación del primer retiro con amplio apoyo oficialista, situación que tensó las relaciones en el bloque.

"En este minuto creemos que es importante que el Gobierno lidere una alternativa que permita a aquellas familias que necesitan esos recursos (no echar mano de nuevo a sus ahorros)", dijo la jefa de la bancada UDI, María José Hoffman.

"Nosotros en la UDI estamos con harta responsabilidad, no nos gusta este proyecto (segundo retiro), pero obviamente creemos que la presión debe estar en quien hoy está gobernando y tiene que ser el Estado el que no deje sustituir su rol", expresó la representante gremialista.

En la misma línea, el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón aseguró a Cooperativa que verá "cuál es realmente la propuesta del Gobierno, cómo vamos a ayudar a esa gente y si realmente vamos a responder o no".

"Si yo veo que la gente no va a recibir ayuda y que la necesita, yo voy a votar a favor, pero si veo que hay una salida institucional, creo que sería un pecado gravísimo votar a favor" explicó Ossandón.

Falta de "argumentos racionales"

Ante la presión desde las distintas veredas, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, señaló que "es lamentable que los argumentos racionales, la argumentación y el conversar no sean la forma en la que podemos construir un Chile mejor".

Advirtió que "claramente la situación económica que teníamos en el mes de julio no tiene nada que ver con la situación económica que se está viviendo hoy", y se necesita "que todos nos centremos en cómo podemos mejorar la situación del país".

Briones: "Pongamos los números en perspectiva"

Respecto a la propuesta del único diputado que votó contra el segundo retiro en la Comisión, el UDI Jorge Alessandri, quien pidió que el dinero sea sacado del Fisco y no de los fondos de pensiones, Briones señaló que eso no es posible.

"Quiero ser muy claro: pongamos los números en perspectiva, cada uno de estos retiros son 18 mil millones de dólares, lo que es un tercio del Presupuesto Nacional, es más que el Presupuesto de Educación completo".

A esta negativa adhiere el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien restó culpa al Gobierno y afirmó que no respalda el retiro.

"Quienes están impulsando el retiro claramente no es el Gobierno, no veo cuál es la falla del comité político. Yo estuve en desacuerdo con el primer retiro del 10 por ciento, estoy en desacuerdo con el segundo y voy a votar en contra", comentó.

RN ATRIBUYE CULPA A BRIONES Y EVÓPOLI A MONCKEBERG

El jefe de la bancada RN, Sebastián Torrealba, dijo que "no nos vamos a negar a la discusión del segundo retiro del 10%", y adelantó que "en el proceso en particular vamos a presentar indicaciones que van a ir en la línea de agregarle valor al proyecto".

A su vez, el diputado Jorge Durán, también RN, atribuyó responsabilidad a las políticas de ayuda impulsadas por el ministro Briones, en específico, una supuesta dificultad de acceso a ellas por parte de la ciudadanía, como el factor que ha incidido que el oficialismo parezca apoyar nuevamente el retiro del 10%.

"Cuando tenemos un ministro como el señor Briones, que no entiende que el tema de los guarismos, de los quintiles, son términos para otro segmento; cuando la gente más vulnerable trata de postular no lo hace accesible, y eso hace que las personas se desilusionen y no vean otra alternativa que no sea el 10%", sostivo.

Por su parte, en Evópoli, que no apoyan ese proyecto, pese a que un diputado suyo votó a favor en la Comisión de Constitución -fue para dar una señal, dicen-, apuntaron al RN Cristián Monckeberg, ministro de la Segpres, cartera que lleva las relaciones del Presidente de la República con el Congreso.

"Es lógico que hay responsabilidades de los ministros que están a cargo de los temas legislativos respecto a sus diputados, si son diputados de su propio partido. Siento que no se toma en cuenta la mayoría que tiene la izquierda en las comisiones y por lo tanto se reacciona tarde y hay una responsabilidad del Gobierno", expuso Andrés Molina, timonel de Evópoli.

El único vote en contra en la instancia, el último martes, fue del UDI Jorge Alessandri, quien planteó que el Ejecutivo proponga la entrega, como ayuda, de un monto similar al del retiro de ahorros previsionales; en el Gobierno lo descartan de momento.