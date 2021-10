Provoste y decisión de Goic de rechazar el cuarto retiro: "En la DC no somos todos lo mismo"

La candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, tomó distancia este lunes de la senadora Carolina Goic (DC) por su rechazo al cuarto retiro de los fondos previsionales, asegurando que en la Democracia Cristiana "apoyamos con claridad y decisión" esta iniciativa.

"Esto nos permite reforzar algo que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo: en la Democracia Cristiana no somos todos lo mismo", puntualizó la ex presidenta del Senado.

En esta línea, la abanderada afirmó que "valoro enormemente la disposición de la presidenta nacional de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, en donde ha sido muy clara y muy categórica en señalar en que las y los democratacristianos estamos apoyando con claridad y con decisión el cuarto retiro".

Ante esto, Goic respondió a Provoste y nuevamente dio cuenta de su rechazo a la iniciativa, haciendo un llamado a "salir de esta trampa del cuarto retiro".

"Ella (Provoste) además conoce mi opinión, lo pudimos conversar y más bien que pueda desplegar su programa. No es fácil tomar esta decisión, no es fácil dejar de lado el populismo y enfrentarse al bullying y a la crítica, pero me parece que es lo que tenemos que hacer, lo responsable", detalló la parlamentaria.

Esta semana se retomó el debate del cuarto retiro del 10 por ciento de las AFP en la Comisión de Constitución del Senado, donde, tras el rechazo que han mostrado algunos parlamentarios de oposición, ponen cuesta arriba la aprobación del proyecto.

Piñera espera que la iniciativa se rechace

Ante esto, durante el lanzamiento de la Semana de la Pyme, el presidente Sebastián Piñera defendió la implementación del IFE Universal y llamó a rechazar un nuevo retiro de los fondos previsionales.

"Queremos mejorar las pensiones y las dos cosas no son contradictorias, y hoy que estamos en tiempos cruciales en esta discusión, no destruyamos los ahorros previsionales, porque eso significa destruir la previsión, la seguridad de nuestros adultos mayores. No lo vemos hoy, pero lo vamos a sufrir mañana", aseguró el Mandatario.

Trabajo en el Senado

Durante esta jornada, la Comisión de Constitución ha centrado el debate en el anticipo de rentas vitalicias. En este sentido, Mario Gazitúa, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), insistió en el enorme prejuicio de este proyecto.

"La edad promedio de nuestros pensionados es de 76 años, el plazo para este préstamo forzoso es de 25 años. En consecuencia, todos los pensionados -los 700 mil pensionados renta vitalicia- tendrán que vivir prácticamente 100 años para pagar este préstamo forzoso", aseguró el experto.

"La pregunta es ¿Cuánto se paga este préstamo? Y en realidad la respuesta es que nunca", añadió Gazitúa.

Sobre esto, el senador socialista Alfonso De Urresti criticó las ganancias que año a año tienen las aseguradoras y recalcó que Chile es un país soberano ante la posibilidad de nuevas demandas internacionales.

"Chile es un país soberano, si en materia internacional vamos a estar sujetos a este tipo de demanda por empresas internacionales que, defendiendo sus grandes utilidades y sus grandes ingresos, porque Chile es un paraíso en materia de estas inversiones, van a haber modificaciones... Yo lo entiendo, pero también tenemos la soberanía para poder legislar sobre ellos", puntualizó el parlamentario.