"Que las personas elijan": Presidenta de las AFP plantea "institución alternativa" en reforma de pensiones

La Presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, se refirió al futuro de las administradoras de fondos y planteó que el actual sistema debe ser una alternativa para las personas y no una obligación, siendo esto un desafío para una futura reforma de pensiones.

Esto ocurrió en medio del debate sobre las pensiones que ha marcado la agenda económica del país, por lo que la economista participó en un foro sobre esta materia en la Universidad del Desarrollo, abordando las complejidades de los retiros de ahorros provisionales para el futuro.

Cox planteó que "una reforma debería establecer una institución alternativa a los privados que manejen los ahorros y que las personas elijan, si no tienen confianza en las AFP, que tengan una organización alternativa en la cual puedan poner toda su contribución. Que las administradoras de fondos sean una alternativa, de manera de que al final, como se desarrolla el sistema en el futuro, sea una decisión de la gente"

Esto ocurrió luego del anuncio de la ley corta de pensiones realizado el lunes por el Presidente Sebastián Piñera, que ha generado diversas reacciones en el mundo político y económico.

"Un futuro sistema debe crear una institución alternativa, donde las personas que desconfían de las AFP elijan y por la contribución total".@Cooperativa pic.twitter.com/BuP2HKWLFU — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) September 7, 2021

Diputados RN apoyarán cuarto retiro

Los diputados de RN, Eduardo y Jorge Durán, anunciaron este martes que votarán a favor del proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, que se tratará en los próximos días en la Sala de la Cámara Baja.

Jorge Durán se había manifestado en contra de esta iniciativa, pero durante esta jornada acusó amenazas y planteó que "el castigado de esta semana será el diputado Jorge Durán. Yo creo que lo que ha provocado más indignación en la ciudadanía y la comunidad son las amenazas, son el estilo matonesco de algunos actores políticos que han tratado de impedir este cuarto retiro a toda costa".

"Es por eso que yo me rebelo ante estas amenazas y asumiré todos los costos que esto implique y quiero anunciar que votaré a favor del cuarto retiro, asumiendo todos los costos y amenazas de las cuales hemos sido víctimas", recalcó.

Por su parte, el diputado Álvaro Carter (ex UDI) indicó que "parece que el Gobierno no entiende que la hiperfocalización no es el éxito, sino que es la universalidad. Frente a este anuncio, que lo valoro, votaré a favor del cuarto retiro".