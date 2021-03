Reforma previsional del Gobierno: Oposición se adelantó y aprobó en comisión del Senado que el 6% extra vaya a fondo colectivo

La Comisión del Trabajó del Senado se adelantó al anuncio de los cambios a la Reforma Previsional del Gobierno y aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones original, que había sido aprobada en la Cámara de Diputados en enero del 2020.

Durante una sesión telemática, los senadores aprobaron en general la iniciativa con cuatro votos a favor: Rodrigo Galilea (RN), Carolina Goic (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI).

El voto en contra fue de Adriana Muñoz (PPD), quien no pudo emitir su opción porque estaba presidiendo una sesión en Sala, pero luego dejó en constancia su negativa.

Tras esto, los senadores iniciaron la votación en particular con un primer artículo: la distribución de la cotización adicional, la principal piedra de tope que separa posiciones entre el oficialismo y la oposición.

Si bien la propuesta del Ejecutivo establecía que "el empleador y el trabajador independiente deberán efectuar una cotización, de su cargo, equivalente al 6% de las remuneraciones y rentas imponibles. De esta cotización, el 3% será destinado al Ahorro Previsional Adicional y el 3% será destinado al Programa de Ahorro Colectivo Solidario", los senadores opositores decidieron suprimir la frase "el 3% será destinado al Ahorro Previsional Adicional y el 3%", por lo que finalmente el texto que votaron, con la eliminación de esas palabras, señala que todo será destinado al fondo común.

Tras la votación, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, afirmó que la supresión de la frase clave es "inadmisible", porque modifica el sentido de la iniciativa.

"Estamos hablando de un tema que es de seguridad social y estamos dispuestos a seguir conversando, a seguir dialogando, pero esto modifica el sentido del proyecto no eliminando algo sino interviniendo en el texto. Eso me parece complejo, porque usted no puede hacer la supresión de una sola palabra o de intercalar palabras para cambiarle el sentido al proyecto", fustigó la secretaria de Estado.

El senador Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo, manifestó que están "bastante cansados con la improvisación del Gobierno. Nos han comunicado por la prensa diferentes opciones y variantes durante los últimos 12 meses".

"Tomamos la decisión como comisión de sesionar, de avanzar. En el seno de la comisión nosotros ya teníamos un pre acuerdo y vamos a comenzar a trabajar como comisión en base a ese pre acuerdo. Esperamos que el Gobierno se sume a aquello... Si no ocurre eso, terminaremos en comisión mixta en los próximos meses", aclaró el legislador.

"Hay una mayoría que no es partidaria que el aumento de la contribución vaya a puentes individuales de capitalización y eso es lo que votamos. Posteriormente, en la discusión siempre vamos a poder revisar los temas, pero creo que es importante que se entienda", señaló Letelier.

"El Presidente va a presentar una discusión absolutamente distinta y creo que es importante que quede claro que en la Comisión del Trabajo del Senado nosotros no estamos por esta propuesta que viene de la Cámara y no vamos a estar abiertos a propuestas similares", advirtió.

Según la senadora Goic, "no es que aquí se haya hecho un paréntesis, en que pasó un año, no es eso, sino que hubo un trabajo importante. (Se debe) entender que si acá lo que queremos es de verdad una reforma al sistema de pensiones, si queremos construir un nuevo sistema de pensiones que se haga cargo de una realidad dramática, eso implica ceder de lado y lado, y el valor, además, de una reforma que no se apruebe por un voto sino que tiene un acuerdo mayoritario".

"Yo quiero lamentar que todo el esfuerzo que se hizo finalmente no haya llegado a puerto, porque creo que estuvimos muy cerca, pero eso está del lado del Gobierno", añadió la parlamentaria demócrata cristiana.

PIÑERA DETALLARÁ CAMBIOS ESTA NOCHE EN CADENA NACIONAL

Pasadas las 14:00 horas, el Presidente Sebastián Piñera anunciaría los cambios al proyecto original, con la incorporación de un aporte fiscal financiado mediante exenciones tributarias.

Sin embargo, la aprobación y el cambio a la frase clave en la Comisión del Senado le puso suspenso el mensaje del Mandatario, que finalmente quedó agendado para esta noche a través de una cadena nacional.

Desde Chile Vamos, el diputado Frank Sauerbaum (RN) aseguró que están "gratamente sorprendidos de que el Presidente Piñera haga un anuncio que aumente fuertemente el Pilar Solidario, llegando hasta el 80 por ciento de los chilenos".

"También hay una mejora importante en la Pensión Básica Solidaria para llegar a la línea de la pobreza como mínimo, se va a introducir un premio por año cotizado, que a nosotros nos parece muy interesante, y el sistema va a crear una garantía para que toda persona que haya cotizado por lo menos 30 años reciba una pensión igual al salario mínimo", agregó el parlamentario.

"El Presidente nos ha dicho que el aumento al 18 por ciento finalmente de la cotización previsional no va a ser posible, debido a la debilidad del mercado laboral. Si será un desafío futuro", aseguró.

A las 2 de la tarde estaba planificada declaración del presidente Sebastián Piñera por pensiones. En La Moneda avisan que por ahora se suspendió @Cooperativa pic.twitter.com/9vwbojEUv1 — Valentina Godoy (@valegodoyb) March 3, 2021

COLOMA: "OJALÁ EL PILAR SOLIDARIO PUDIERA AMPLIARSE LO MÁS POSIBLE"

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) conversó con Cooperativa y defendió la propuesta del Gobierno.

"Me parece lógico que lo que el Gobierno haga es plantear su posición (...) Me parece bien, y se lo planteamos como parlamentarios de Chile Vamos, que ojalá el pilar solidario pudiera ampliarse lo más posible", señaló el senador.

"Espero que haya la capacidad de llegar acuerdo -aseguró- Yo no renuncio a la opción de acordar. Pero también, si no se da el escenario, prefiero ir resolviéndolo con los votos".