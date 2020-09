Reforma previsional: Oposición cuestiona cotización por consumo propuesta por el Gobierno

La oposición ha cuestionado que el Gobierno revise la posibilidad de incorporar un impuesto al consumo a la reforma de pensiones que está en discusión, medida que implicaría que cada vez que una persona compre pan o bebida, parte del pago vaya a la futura pensión.

Tras anunciar la idea este fin de semana en Cooperativa, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aclaró que su efectividad se relaciona con que todos en Chile pagan el IVA, por tanto, "la idea es buscar el mecanismo a través del cual podamos tener a personas que hoy en día no están contribuyendo a la seguridad social para que también puedan hacerlo, y de esa manera puedan acceder a los beneficios".

"El pilar solidario se ha fortalecido, llegamos a las personas más vulnerables, pero tenemos personas que producto de su esfuerzo han logrado salir de los grupos más vulnerables, pero que también necesitan un apoyo y una mano por parte del Estado", explicó.

Si bien el IVA es masivo, el ingreso al consumo en Chile ya es alto versus el escenario de otros países, según advirtieron integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, donde se discute la reforma a las pensiones.

"Si hace meses como oposición hicimos una propuesta seria, responsable, que se financia, que en base a la solidaridad permite mayores aumentos de pensiones en todos los casos, ¿por qué hoy día el planteamiento que hace el Gobierno es aumentar el precio del pan para financiar las pensiones?", reflexionó la senadora Carolina Goic (DC).

El parlamentario Juan Pablo Letelier (PS), quien también integra la instancia que revisa el proyecto, sostuvo que "no me parece que en este contexto de la economía que vivimos estemos hablando de aumento de impuestos, porque eso significa que aumenta el precio del pan, y no me parece correcto que las familias de trabajo y clase media tengan que terminar financiando la reforma de pensiones".

Portazo del Ejecutivo a nuevo retiro de fondos de AFP

El ministro de Economía, Lucas Palacios, rechazó el proyecto que pretende establecer un nuevo retiro de fondos de las AFP, planteando que "no es una buena idea volver a utilizar, como si fuera un cajero automático, el retiro de un 10 por ciento adicional a costa de las pensiones, que son tan importantes para nuestros adultos mayores".

La iniciativa fue impulsada por, entre otros diputados, Pamela Jiles (PH), quien señaló que "hemos estado insistiendo hasta lograr un compromiso de que este miércoles 23 comience su tramitación".

"Nos van a decir que se va a incendiar Chile nuevamente, nos van a decir que no corresponde un segundo retiro del 10 por ciento", sostuvo.