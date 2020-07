Reforma previsional: Oposición valora que Piñera hable de "cirugía mayor" al sistema

En medio de la discusión en el Congreso por el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP en el periodo de pandemia, desde la oposición valoran que el Presidente Sebastián Piñera hablara de un acuerdo nacional "con una cirugía mayor" al sistema de pensiones.

En El Diario de Cooperativa, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que el Mandatario pidió, "en el más breve plazo, lograr un acuerdo nacional para un cambio estructural, un cambio de fondo del sistema de pensiones, para avanzar en la dirección necesaria para mejorar nuestras pensiones".

Se esperaba en marzo retomar la discusión de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado, pero la pandemia de Covid-19 retrasó todo y recién esta semana volvió a discutirse.

La próxima semana siguen las audiencias, por lo que el presidente de la instancia legislativa, el senador PS Juan Pablo Letelier, valoró el llamado realizado por el Jefe de Estado.

"Me parece muy oportuno el llamado del Presidente a avanzar en una reforma previsional para efectivamente construir un sistema mixto y me parece muy interesante el concepto que usó de cirugía mayor, es decir, es algo con anestesia y lo entiendo de dos sentidos: primero, la voluntad de un debate en serio sobre cambios de modelo, y segundo, entender que el proyecto que salió de la Cámara no representó cirugía mayor, sino que un tratamiento ambulatorio", expresó.

David Bravo criticó lentitud en el debate

El economista David Bravo, que lideró la comisión de expertos nombrada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, acusó que ha existido lentitud en la discusión política.

"Cuando el Ejecutivo y el Congreso se fueron de vacaciones en enero y estuvieron muy cerca de poder llegar a un acuerdo, varios de los que participamos en estos debates pedimos que no se fueran de vacaciones sino hasta poder llegar a este acuerdo, porque las posiciones se acercaron bastante en ese minuto. Lamentablemente, eso no ocurrió. Eso nos habría ayudado a que en la vuelta a marzo hubiéramos podido tener ya una reforma", manifestó.

¿Quién administra la cotización extra?

La propuesta del Ejecutivo aumenta en seis puntos la cotización a cargo de los empleadores, quedando la duda respecto a quién administra esto.

El economista Andras Uthoff indicó que "hay una alternativa que contempla crear un pilar de capitalización colectiva solidario e intrageneracional con el 6 por ciento del aporte de los trabajadores y es una solución que nos parece muy favorable y que nos molestaría mucho que no se considere, se revierta, por el hecho de nombrar otra comisión más afín al Gobierno".

Esta propuesta considera capitalizar esos fondos: "Totalmente, no la totalidad. Si llegan 100 y tú utilizas 20 para mejorar las pensiones hoy, el otro 80 se capitaliza, pero es una capitalización colectiva".