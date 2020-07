Retiro del 10%: Experto ve "inoficioso" mandarlo al TC si hoy logra 102 votos

Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), ve "inoficioso" enviar al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto para el retiro anticipado de las pensiones de forma excepcional si este jueves logra 102 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados (2/3 de la sala), aunque "es bastante claro" que el quórum para su aprobación es de 93 (3/5).

En el Gobierno y parte del oficialismo ya está asumido el escenario respecto a la reforma sobre el retiro del 10 por ciento de ahorros previsionales, donde se espera el eventual despacho desde el Congreso.

Respecto a las opciones que le quedarían a La Moneda, la idea del veto ha ido perdiendo fuerza, ya que podría generar una nueva derrota en el Poder Legislativo, considerando que varios diputados del oficialismo que se abstuvieron en el primer trámite se abren a apoyar este jueves.

Por lo tanto, se espera que senadores de Chile Vamos recurran al TC.

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) aseguró que cuenta con los votos para recurrir a la instancia, señalando que la moción es materia de seguridad social y por lo tanto, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. También afirmó que para su aprobación serían necesarios 2/3 de los votos y no el quórum de 3/5 que ratificó el Congreso.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Couso señaló que "está bastante claro que requiere 3/5, pero me da la impresión de que si hoy, a propósito de las indicaciones que se aprobaron, muchos de los diputados que se abstuvieron en la primera ocasión en que la Cámara analizó este asunto aprobaran el proyecto y se alcanzara los 2/3, me da la impresión de que podría tornarse bastante complejo plantear que el proyecto sería inconstitucional, ya no sólo porque habrían sido adoptadas esas reformas constitucional con los 2/3, sino que porque de alguna manera esto recae sobre materias que quizás no son materias de reforma constitucional".

"El tribunal no tiene una jurisprudencia de declarar inconstitucionales reformas constitucionales que hayan cumplido con el quórum", explicó el experto.

"La realidad política de los 2/3 en la Cámara y en el Senado francamente harían bastante inoficioso acudir al tribunal", recalcó.

En ese sentido, sostuvo que "tendría sentido" enviar el proyecto al tribunal "a menos que los senadores requirentes crean que tienen la posibilidad de lograr que el TC vaya más allá de lo que ha sido la tradición, que es preocupante de si las reformas constitucionales cumplen o no con los quórum".

"Hay algunos países, como Colombia, donde el TC ha declarado inconstitucionales reformas constitucionales que cumplen con los quórums pero que, a juicio del tribunal, atentan contra el espíritu de la Constitución. En nuestro caso esto no ha ocurrido y sería francamente inédito", matizó.