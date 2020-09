Retiro del 10%: Ya hay 308 mil millones de pesos retenidos a deudores de alimentos

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, realizó este martes un balance del proceso de retención del 10 por ciento de los ahorros previsionales a los deudores de pensiones de alimentos, informando que ya se han cautelado cerca de 308 mil millones de pesos.

Según lo detallado por Chevesich, entre 25 de julio y el 31 de agosto pasado se recibieron un total de 516.777 solicitudes de retención de estos fondos, lo que equivale a 1.828 por ciento de un año normal, en el mismo período de tiempo.

El monto total retenido es de 307.876.504.313 pesos, dentro de un universo de 236.800 posibles deudores.

De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente, 217.000 (67 por ciento) tienen montos retenidos; en 87.000 (27 por ciento) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4 por ciento) no se alcanzó a retener; y en 8.800 (3 por ciento) los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.

Respecto a aquellos donde no se alcanzó a retener, Chevesich indicó que "6.800 solicitudes fueron presentadas por las partes demandantes a partir del sábado 8 de agosto en adelante; es decir, cerca del vencimiento de los días hábiles que las AFP tenían para pagar (...) varias comenzaron a pagar apenas iniciado dicho plazo".

Hasta el momento, no se han traspasado esto fondos a los demandantes.

"Los juzgados han sido reforzados con funcionarios expertos, pero pedimos paciencia, ya que cada liquidación es un trabajo muy delicado que debe hacerse cumpliendo la normativa y respetando el debido proceso. El procedimiento es largo y no hay sistemas masivos de tramitación", dijo la vocera del máximo tribunal.