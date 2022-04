RN y UDI tienen miradas dispares respecto al quinto retiro y el proyecto presentado por el Gobierno

Posturas dispares existen al interior de la oposición respecto al proyecto del quinto retiro de los fondos previsionales y el proyecto alternativo presentado por el Gobierno, los cuales serán votados en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados este lunes.

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Frank Sauerbaum apuntó que "el Gobierno cometió un error enorme al presentar este proyecto de retiro acotado a seis alternativas y dejó solamente contento a un grupo muy cercano a ellos, que es el Partido Comunista, pero eso no le garantiza el rechazo del quinto retiro en la Sala".

Sauerbaum dijo que "siente" que en su partido "por lo menos la mitad de los diputados está pensando seriamente en votar a favor de este proyecto, porque el proyecto del Gobierno es tremendamente insuficiente y resta libertad a las personas para poder decidir respecto de sus propios recursos".

Sin embargo, desde la UDI, en la última jornada apelaron al diálogo con el Ejecutivo y el diputado Gustavo Benavente sostuvo que un quinto retiro "no sería bueno para las personas, en especial para los más vulnerables".

"A todos nos gusta tener platita en el bolsillo, pero con el quinto retiro esa platita valdría mucho menos y podríamos comprar muchas menos cosas ya que todos los productos subirían de precio, pero lo más importante aquí es que el Gobierno de una vez por todas clarifique si los fondos son o no de propiedad de los trabajadores", expresó.

En esta línea, el Gobierno ingresará una reforma para declarar inexpropiables los fondos de pensiones y, en la misma jornada, a las 15:00 horas la Cámara Baja votará ambos proyectos de los retiros, los cuales tienen carácter de discusión inmediata, por lo que se conocerá el mismo lunes el avance en su tramitación.

QUINTO RETIRO E INFLACIÓN

Finalmente, el economista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos García, señaló en Ahora es Hora de Cooperativa que "no es tan claro que los retiros causen una inflación desbordada, porque la gente no es tonta, la gente usa los retiros muchas veces para pagar deudas, para mantener su negocio, su nivel de ingreso".

Y afirmó que la causalidad de la inflación en el país "no es tan clara", pero que a su juicio, un nuevo retiro de los fondos de pensiones no es bueno en estos momentos, pero "no por las razones inflacionarias, sino porque la economía está recuperando los niveles de prepandemia, entonces no creo que sea necesario en este momento".