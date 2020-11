19:26 - | Senador Carlos Bianchi (Ind.): "La gente quiere dignidad y se ve obligada a usar sus propios recursos lamentablemente porque el Gobierno no ha sabido llegar a tiempo" #CooperativaEnCasa

19:24 - | Senador José Miguel Insulza (PS) apoya el segundo retiro del 10%: El recurso del Gobierno ante el TC "no nos atemoriza y lo vamos a votar a favor" #CooperativaEnCasa

19:18 - | "Esta noche me quedo en vigilia hasta que el 10% se apruebe", aseguró el senador Iván Moreira (UDI), que anunció que aprobará proyecto del Gobierno y se va a abstener en el de los diputados #CooperativaEnCasa

19:16 - | El senador Juan Ignacio Latorre (RD) "Advertimos que iba a venir un segundo retiro porque la crisis continúa y las medidas han sido insuficientes". Además "existe una crisis de legitimidad porque mucha gente prefiere tener su dinero y no en estas empresas que son más bien un mercado de capital".

19:15 - | La senadora Carmen Gloria Aravena (Ind., ex Evópoli): "Lamentablemente hay miles de microempresarios y personas independientes que no cotizan y, esta reforma no los va a ayudar". Además, "existen legítimas dudas de constitucionalidad sobre este proyecto".