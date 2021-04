Senador Castro por tercer retiro: No sé si sea conveniente que el Ejecutivo acuda al TC

El senador Juan Castro (independiente, ex RN) indicó que "no sé si hoy día es conveniente" que el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional por el proyecto del tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.

El proyecto fue despachado desde la Cámara de Diputadas y Diputados al Senado, donde comenzará a tramitarse este lunes y, en esta línea, el senador Castro ya comprometió su voto favorable. Existe la posibilidad de que el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional (TC) y, en la última jornada, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que lo harán "de ser necesario".

El parlamentario por la Región del Maule señaló en Cooperativa que "el Ejecutivo tiene la facultad de ir al Tribunal Constitucional", pero a su juicio "no sé si hoy día es conveniente" ya que el Mandatario deberá pensar la posibilidad de acudir a dicha instancia porque "puede caerse" en el TC y el Gobierno "no va a quedar muy bien parado".

"En vez de ser un beneficio, va a ser un daño para la misma legislación, entonces es un tema que el Ejecutivo tiene que asesorarse muy bien y ver si va a ser exitoso su reclamo", dijo y agregó que "ese empate que hubo la vez pasada en el segundo retiro puede perder y ese es un tema que el Ejecutivo debe estar estudiando y viendo las fórmulas de cómo hacer su reclamación".

Respecto a su apoyo al proyecto, el senador explicó que "hemos apoyado los dos retiros anteriores y entregamos varias ideas al Ejecutivo para conversar y ver cómo ayudar a la gente y no hemos tenido respuesta"

"Creo que se podría haber evitado, acá ha habido aprovechamiento, ha habido mala distribución de los recursos que el Estado ha entregado -que han sido muchísimos- y esa es la razón de que muchas veces el Ejecutivo al no escuchar las opiniones que tenemos nosotros que somos y vivimos en regiones, que conocemos la realidad, y el Ejecutivo no nos escucha, entonces obviamente las ayudas no le llegan a las personas que realmente lo necesitan y eso es una realidad y eso es lo que no lleva a apoyar un tercer retiro", concluyó.

Oposición espera que el Gobierno "sea parte y una contribución y que no ponga obstáculos"

En esta misma línea, la presidenta del Senado Yasna Provoste (DC) pidió "celeridad" en la tramitación de este proyecto, ya que la ciudadanía "está con expectativa que esto ocurra" y, respecto a la posibilidad de la llegada del proyecto al TC señaló que espera que el Presidente Piñera "sea parte y una contribución y que no ponga obstáculos".

Por su parte, el senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre pidió al Gobierno hacerse parte de las soluciones y considera un error la idea de recurrir al TC por este proyecto.

"Espero que el proyecto del tercer retiro del fondo de pensiones, sea tramitado con celeridad en el Senado. La Comisión de Constitución y en la Sala, y que el Gobierno no cometa el error de llevarlo al Tribunal Constitucional. Yo hago llamado al Gobierno de Piñera a que se involucre en la solución y no sea parte del problema", indicó el parlamentario.

"La gente está esperando este tercer retiro y me parece que sería un error llevarlo al Tribunal Constitucional", acotó.

Por su parte, el diputado RN Sebastián Torrealba cuestionó que algunos parlamentarios de oposición evalúen presentar una nueva acusación constitucional contra el Presidente Piñera si éste recurre al TC.

"A uno le puede gustar o no la Constitución, y ese es un debate que viene ahora, pero la verdad es que estar haciendo política con este tipo de amenazas es absolutamente absurdo, porque finalmente, la política es llegar a diálogos y acuerdos, no hacer política a través de chantajes", fustigó.

"Vamos a tener que depender del Estado para una pensión"

En tanto, el diputado UDI Jorge Alessandri, quien votó en contra de este proyecto, cree que el objetivo es vaciar los fondos de las AFP y que los ciudadanos así dependan del Estado.

"Si uno tuviera dos o tres chanchitos en la casa y tienen que romper uno, el peor chanchito que podemos romper es el de los fondos de pensiones", ejemplifica el parlamentario en Ahora es Hora de Cooperativa.

"Al final se van a gastar la plata de eso, y al final todos vamos a llegar a los 60 o los 65 años y vamos a necesitar jubilar, y vamos a tener que depender del Estado para una pensión básica solidaria", añadió Alessandri.

Finalmente, indicó que "no nos engañemos, lo que quiere un grupo de izquierda más duro es vaciar los fondos de pensiones para que todos dependamos del Estado cuando jubilemos".