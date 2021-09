Senador Pizarro: Cuarto retiro es puramente electoral y no me parece conveniente

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), fustigó que los parlamentarios que proponen proyectos como el cuarto retiro de fondos de pensiones solo buscan ser reelectos en noviembre próximo, y adelantó que votará en contra de la iniciativa, que este martes fue despachada a la Cámara Alta.

"Lamentablemente este debate es puramente electoral y la motivación de la presentación de estos proyectos tiene un objetivo electoral", planteó en El Diario de Cooperativa, cuestionando que "hay gente que cree que con esto obtendrá simpatía, votos, apoyo, en fin, y no creo que eso realmente lleve un análisis más profundo de los efectos en la vida diaria de las personas, porque en definitiva eso es lo que importa".

Pizarro recordó que un alza de la inflación -que muchos economistas prevén si la reforma constitucional llega a promulgarse- "va en directo perjuicio de la gente que vive de un sueldo, de un ingreso que no tiene variaciones, y que siempre que es reajustado va detrás de los procesos inflacionarios".

"Lo que está viviendo Chile es un riesgo enorme del aumento de la inflación; ese aumento significa aumento de la UF, y cuando esta aumenta, aumenta la deuda que tenemos todos los chilenos, que es sumamente alta", expuso.

[En Vivo] #CooperativaContigo Vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC): Espero que el debate del 10% en el Senado se pueda hacer sin la contaminación atmosférica que produce el ambiente electoral https://t.co/WoFHXvthxL — Cooperativa (@Cooperativa) September 29, 2021

En definitiva, "a mí no me parece que es necesario ni conveniente un cuarto retiro, y eso lo he dicho ya varias veces y lo dije en la última discusión del tercer retiro y así voté también, en consecuencia a lo que en ese momento me parecía más flagrante, que era el tema de las rentas vitalicias".

Por otra parte, respecto a la influencia en el Senado del apoyo a la iniciativa de su candidata presidencial y correligionaria, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Pizarro planteó que su opinión "es válida e importante y seguramente puede influir en la materia, pero que no tiene por qué ser decisiva (...) Evidentemente ella tiene una postura, tiene un liderazgo que no está en juego porque uno vote de una manera y otro vote de otra", manifestó Pizarro.

"Creo que colocar las cosas en esos términos es justamente generar un ambiente tóxico desde el punto de vista electoral, que empieza a condicionar la votación de cada uno de los colegas", cerró.

DESCARTA "ÓRDENES DE PARTIDO" FRENTE A "TEMAS VALÓRICOS", COMO EL ABORTO

Por otra parte, luego de que la bancada DC se dividiera en la Cámara frente al proyecto de despenalización del aborto, que también impulsa Provoste, el vicepresidente del Senado indicó que "no se puede analizar como que una persona obliga o condiciona a parlamentarios a votar de una determinada manera porque es candidata, sobre todo en este tipo de materias".

"Lo que corresponde para cualquier parlamentario es que se forme una convicción respecto de cualquier tema que esté en discusión, más aún en temas que tienen una connotación valórica muy fuerte (...) por eso no existen ni las órdenes de partido ni la obligación de que porque una mayoría toma una decisión, el resto tiene que acatar", aseguró.

De hecho, Pizarro transparentó que "estos temas no se han discutido previamente entre las bancadas ni al interior del Senado, porque son temas opinables. Nadie puede poner en duda el liderazgo y el respaldo que tiene la senadora Provoste ni mucho menos; ella tiene una opinión formada (...) otra cosa es lo que podamos pensar otros, nunca ha sido un regimiento esto".

Incluso, reconoció que "para un partido como el nuestro sin duda que estos temas siempre han sido complejos y difíciles", pero insistió en que cada legislador tenga "respeto por las convicciones que tienen otros en este tipo de materias".