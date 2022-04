"No queremos más desilusiones. No queremos que el país tenga la sensación de que no se pudo", dijo Alejandra Sepúlveda (FRVS) tras reunirse con el ministro Giorgio Jackson.

Los parlamentarios pidieron que el Ejecutivo no abandone algunas de las medidas contempladas en el proyecto, como el mecanismo de pago de deudas alimenticias y de arriendos.