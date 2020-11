Senadores oficialistas insisten en indicaciones para permitir nuevo retiro del 10%

Desde el oficialismo siguen con la idea de agregar indicaciones al nuevo retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP antes despacharla como ley, pese a que varios senadores gremialistas han mostrado su apoyo a esta medida sin cambios.

El senador Rodrigo Galilea, miembro de la Comisión de Constitución y jefe de bancada de Renovación Nacional, con el apoyo de otros integrantes de la instancia, adelantó indicaciones que se presentarán con las que busca focalizar el eventual retiro de pensiones.

Las medidas que el parlamentario busca implementar son: acreditar la pérdida de ingresos, pago de impuestos para los sueldos más altos y que los fondos no se destinen al ahorro previsional voluntario.

"Si es que esto se llegara a aprobar tal como viene de la Cámara de Diputados, yo estaría por rechazar. Yo he conversado de este tema con otros parlamentarios y le he comentado al Gobierno, al ministro Briones, a la ministra Zaldívar que yo personalmente voy hacer eso y varios senadores van a firmar conmigo estas indicaciones", indicó el parlamentario.

En la misma línea, puntualizó que "si el Gobierno llega a hacer algo en este aspecto, a mí me parece que no debe ser a través de una modificación constitucional porque esa claramente no es la alternativa jurídicamente apropiada. Tendría que presentar un proyecto de ley al respecto, pero yo no sé si esa sea una decisión ya tomada por el Gobierno".

Medidas del Gobierno

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que "el Gobierno ha insistido en una reforma de pensiones que justamente cumple ese anhelo de millones de chilenos y chilenas", que es tener mejores fondos para la vejez.

"El primer retiro del 10 por ciento, efectivamente ayudó y colaboró con mucha gente, pero dejó a dos millones de personas sin fondos previsionales. Un segundo eventual retiro dejaría a cuatro millones de personas sin sus fondos previsionales. Eso no va en la línea de aumentar las pensiones", alertó el secretario de Estado.

"El foco y el esfuerzo del Gobierno va a estar dado en empujar la agenda legislativa para que las personas mejoren sus pensiones y eso es lo que está haciendo el equipo de trabajo del gabinete del Presidente Piñera", añadió Delgado.

En tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró en una columna en el diario El Mercurio que durante la crisis sanitaria el Estado ha ayudado a la población con la entrega de 6.200 millones de dólares en ayudas directas como el ingreso familiar de emergencia, también los créditos Fogape, más de 50 medidas tomadas durante esta crisis e hizo también un llamado a la unidad de propósito, lo sustantivo, más diálogo y más acuerdos.