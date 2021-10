Sichel abrió nuevo flanco con su idea de retirar el 100% del ahorro previsional

Cerró un flanco de críticas, pero abrió otro. Tras varios días de escabullir la respuesta a si había realizado alguno de los retiros del 10 por ciento -"no voy a caer en ese debate moral", dijo el lunes- Sebastián Sichel confesó este jueves, finalmente, que sí hizo el primero.

"Poco honesto", "vergonzoso" y "cara de palo", fueron algunos de los adjetivos que le prodigaron sus rivales de izquierda en la carrera presidencial. Si bien estos cuestionamientos eran esperables, el abanderado oficialista debe hacer frente ahora a críticas desde su propio sector: el bloque Chile Podemos + y la derecha que representa José Antonio Kast.

"Muchos, incluyéndome, hicimos retiro de estos fondos para -en el caso mío- mejorar nuestras pensiones trasladándolos a APV, y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables (...) Si se aprueba el cuarto retiro -cosa de que espero que no pase- quiero discutir en serio por qué no retiramos el 100 por ciento de nuestros ahorros, para guardarlos lejos de los burócratas y la política, y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura", justificó el ex ministro de Desarrollo Social.

Tengo una responsabilidad y un compromiso con las personas: no voy a permitir que a los chilenos les quiten los ahorros de toda su vida #SichelDefiendeTusAhorros pic.twitter.com/pF1CDFVbXy — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 30, 2021

"ALTERNATIVA DE SALVATAJE"

No pocos recordaron en las horas posteriores que, a mediados de año, cuando el diputado UDI Jorge Alessandri planteó el eventual retiro del 100 por ciento -idea rápidamente asumida por legisladores de oposición-, Sebastián Sichel la rechazó públicamente.

"No creo en retirar el 100 por ciento. Muchos de los parlamentarios que son gatillo fácil para soltar la plata de las personas y repartirla han sido lentos y llevan seis años discutiendo cómo mejoramos las pensiones", señaló el candidato independiente en una entrevista, el 5 de junio, con CNN Chile.

"Sichel tenía dos opciones, creo yo: entraba en la teleserie o iba más allá y proponía una alternativa de salvataje a los chilenos", dijo Alessandri esta tarde, en una comparecencia junto a la vocera del candidato, Katherine Martorell (que también admitió haber sacado su 10 por ciento).

El retiro del 100 por ciento "es un proyecto que logra que las personas puedan mover el dinero a un bolsillo más seguro, a una cuenta blindada", aseguró el gremialista.

"CLARAMENTE, SE HIZO UN AUTOGOL"

"Yo no voy a defender lo indefendible", reaccionó el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón, que opinó que, con esta polémica, "claramente, Sebastián Sichel se hizo un autogol".

Más allá de esto, "ahora viene la etapa de las propuestas, y él (Sichel) es -lejos- el candidato que tiene mejores condiciones y más trayectoria para poner en la mesa propuestas que busquen una solución de largo plazo. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con retirar el 100 por ciento de las platas, porque eso sería desarmar una casa antes de construir la otra", dijo Ossandón, otrora candidato presidencial, quien desde la Cámara Alta ha apoyado los anteriores tres retiros de ahorros previsionales.

Senador RN Manuel José Ossandón: “Yo no voy a defender lo indefendible, claramente Sebastián Sichel se hizo un autogol…No estoy de acuerdo con el retiro del 100% de los fondos”. @Cooperativa pic.twitter.com/tmefAnuZM5 — Kassandra (@kasswg) September 30, 2021

El diputado Andrés Celis (RN) explicó que "nos pone en un escenario súper complejo, tu cuando eres candidato te hacen una pregunta sobre un tema contingente, tu tienes que contar de inmediato. Para mí como parlamentario de Gobierno es duro, yo veo muy difícil que se rechace ahora en el Senado. Para Sebastián Sichel pareciera que los que militamos en un partido políticos tuviésemos lepra, el que él haga una campaña distanciada de los partidos políticos creo que le hace caer en estos errores, porque pareciera que él sólo se escucha a sí mismo y eso en política nunca es bueno".

Desde el sector más duro de la derecha, José Antonio Kast reaccionó a la confesión de hoy recalcando -algo que ya había dicho en los días previos- que "por convicción" no ha realizado ninguno de los retiros del 10 por ciento.

También se lanzó contra la idea del retiro del 100 por ciento, a la que atribuyó un mero afán electoral: "Los ahorros de todos los chilenos los tenemos que defender ganando las próximas elecciones, no entregando los sistemas previsionales por unos pocos votos más o por cálculos electorales".

J.A Kast no comparte idea de Sichel de retiro del 100%: “Los ahorros de todos los chilenos los tenemos que defender ganando las próximas elecciones, no entregando los sistemas previsionales por unos pocos votos más”… @Cooperativa — Kassandra (@kasswg) September 30, 2021

En la ex Concertación, la abanderada Yasna Provoste (DC) no dejó pasar la oportunidad para hacer notar que Sichel pasó, "con una liviandad inaudita, desde el rechazo a los retiros a promover un retiro del 100 por ciento de los fondos"; y peor aun, basado en "una mentira, aludiendo a una supuesta y falsa nacionalización de los fondos previsionales" que planearían -señala él- sus rivales de centroizquierda.