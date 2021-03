Tercer retiro: Desbordes pide ayuda del Estado y Briones no se dará "vuelta la chaqueta"

El debate por el tercer retiro de fondos de pensiones comenzó a tomar fuerza y diversos sectores políticos comenzaron a presentar su postura ante un eventual nuevo proyecto de este tipo.

Desde Chile Vamos, el precandidato presidencial por RN, Mario Desbordes, manifestó que "muchos de los que me preguntan no les queda un peso en sus cuentas, no tienen plata. ¿Qué hacemos con esos casos? Hemos pedido que el Ejecutivo convoque nuevamente al panel de economistas transversales".

"Quiero ser muy claro, lo que estoy diciendo es que es necesaria una ayuda para todos los chilenos", manifesó el ex ministro de defensa.

El precandidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, señaló que entiende el difícil momento por el que pasa la gente pero, sin embargo, no se dará vuelta la chaqueta por conveniencia.

"Por supuesto que uno empatiza con las personas, hemos vivido un momento difícil, de mucha angustia", lamentó Briones.

"No me voy a dar vuelta la chaqueta por conveniencia, nunca lo verán en mí, porque hay que ser consistente, hay que hablar de frente, hay que hablar con la verdad, única forma de generar confianza y credibilidad", aseguró.

DEBATE EN LA OPOSICIÓN

Luego de que la precandidata Ximena Rincón (DC) confirmara su postura a favor del tercer retiro, desde su partido el diputado Matías Walker, impulsor del segundo retiro, advirtió que no tienen una postura definida como partido, debido a la complejidad que representa el Tribunal Constitucional frente a un eventual nuevo retiro de fondos.

"No hay una postura del partido, lo único que yo quiero ser muy cauto en cuanto a las expectativas que podamos generarle a la gente, yo me la jugué por el primero y segundo retiro del 10%, porque sabía que era algo posible, ahora es distinto, tenemos un fallo del Tribunal Constitucional", declaró Walker.

"Lo que ha planteado Ximena Rincón es un tema de fondo, es que el Estado no puede renunciar a la necesidad de hacer transferencias directas", aseguró.

Desde el Frente Amplio el diputado Marcelo Díaz (ex PS) señaló que las ayudas que el Gobierno ha entregado "son insuficientes para que las familias puedan hacer frente a esto y a otros gastos".

"No se ha pronunciado, más bien ha rechazo la idea de extender el postnatal de emergencia y otras medidas más que podrían aliviar un poco, por eso creo que no queda otra opción que apoyar el tercer retiro del 10% de la AFP", afirmó.