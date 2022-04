Timonel UDI dispuesto a apoyar el quinto retiro: "No estamos para resolverle un problema al Gobierno"

El senador por la Región de O'Higgins y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que de no presentarse por parte del Gobierno el proyecto que busca la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, "hay una posibilidad" de que desde la oposición se apruebe el quinto retiro, porque recalcó que "no estamos para resolverle un problema al Gobierno en esta materia".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario destacó que ha votado en contra de todos los proyectos de retiros de los fondos previsionales y que vivió "en carne propia, electoralemente", lo que él considera que "es una mala política pública, que debilita la seguridad social, las pensiones", sin embargo, abrió el flanco sobre la "duda respecto de qué quiere hacer el Gobierno y la Constituyente con los fondos de pensiones de los chilenos" que, a su juicio, es que "definitivamente la posibilidad de que te roben la plata".

En esta línea, apuntó que esa incertidumbre es la "razón por la cual muchos parlamentarios que, en su momento hemos estado en la posición de votar en contra, hoy día estemos en esta reflexión (respecto al quinto retiro)" y que, en el caso de no presentar un proyecto que garantice la inexpropiabilidad de los fondos "hay una posibilidad" de que se apoye la iniciativa universal: "Nosotros hemos definido que no estamos para resolverle un problema al Gobierno en esta materia si ni siquiera el Gobierno es capaz de sentarse a conversar", agregó.

Además, puntualizó que "la única manera de ponerle, de alguna manera, el cascabel al gato" es a través de una reforma previsional, ya que las pensiones "ha sido problema para este Gobierno y el anterior", pero fustigó que "hoy día los que están en la posición de defender de que esta iniciativa es exclusiva, que no se tiene que generar más daño previsional, son los mismos que votaron a favor cuatro retiros anteriores"

"Le estamos dando una oportunidad al Gobierno de ojalá generar conversaciones en el marco de la reforma previsional, hay una oportunidad a eso; le estamos dando una oportunidad al Gobierno de presentar una garantía de que no se van a expropiar los fondos de los trabajadores, y tercero, quedan trámites legislativos", aseguró.

"ESTAMOS EN UNA NEGOCIACIÓN POLÍTICA"

Por otro lado, el timonel UDI expresó que, en esta línea, "estamos en el marco de una negociación política", pero criticó que el "Gobierno no escucha y no quiere entregar la garantía de que los fondos son de los trabajadores, de que no se van a expropiar".

Por otro lado, destacó que "los costos económicos, aumento del costo de la vida, inflación, que se están pagando hoy día, tienen que ver con las malas decisiones que tomaron personas, entre ellas el propio Presidente, el ministro que está negociando, que es Giorgio Jackson, la ministra vocera de Gobierno (Camila Vallejo), entre otros".

Sin embargo, se mostró "disponible a conversar con el Gobierno; en el Senado probablemente vamos a tener conversación sobre el tema de los retiros", y expresó que "a mi no me gusta el proyecto alternativo tampoco del Gobierno, si yo tuviera por disposición profunda que votar los dos proyectos, los votaría ambos en contra, pero me pasa que yo tiendo a empatizar con este miedo o sensación de que finalmente no hay señales concretar por parte del Gobierno que garanticen que los fondos de pensiones no se los van a llevar para otro lado".

En esta línea, hizo hincapié en lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional, e indicó que "ellos tienen en la Constituyente una cantidad importante de votos para declarar en ese lugar, que es la futura Constitución, que los fondos de pensiones van a ser inexpropiables y de propiedad de los trabajadores chilenos, la pregunta es por qué no lo hacen", y dijo que "algo que le importe a los constituyentes que son afines al Gobierno y que se han pasado por cualquier lado las disposiciones que justamente buscaban garantizar la propiedad de los fondos".