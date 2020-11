Universal y con devolución voluntaria: Comisión despachó segundo retiro del 10%

La Comisión de Constitución de la Cámara despachó a la Sala la reforma que permite un segundo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, proyecto que sigue avanzando aún en su primer trámite.

Durante esta jornada, los diputados aprobaron de forma únanime la devolución voluntaria de este retiro con descuentos del 5 por ciento de la renta mensual.

🔵Minuto a Minuto: Comisión de Constitución aprueba de forma unánime que los afiliados que retiren su 10% puedan devolverlo voluntariamente mediante cotizaciones mensuales del 5% del salario. @Cooperativa pic.twitter.com/MQcJDB40s3 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 5, 2020

En tanto, los parlamentarios rechazaron que el segundo retiro de este 10 por ciento fuera sólo para quienes vieron mermados sus ingresos. El beneficio será universal.

🔵Ahora: Comisión de Constitución rechaza focalizar el retiro del 10%. Por 7 votos a 5, los diputados RECHAZARON que el beneficio fuera solo para aquellos que vieron mermados sus ingresos. Será universal. @Cooperativa pic.twitter.com/NfCPls39jv — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 5, 2020

Los diputados también aprobaron la obligación de tributar el retiro del 10 por ciento para quienes tengan rentas superiores a los 2,5 millones de pesos mensuales. La votación fue 7 a 6, y el DC Matías Walker, presidente de la instancia, inclinó la balanza a favor de esta indicación.

La diputada Pamela Jiles (PH), impulsora de este segundo retiro, rechazó de plano que se aplique cualquier impuesto.

"Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. La gente lo que nos pide es poder hacer uso de su derecho a dominio de un dinero que le pertenece en una situación de emergencia, nunca vista en el planet,a y nos piden con toda claridad es 'léannos los labios, señores diputados, que esto sea sin letra chica'. Esto es letra chica", criticó.

Por su parte, el diputado Matías Walker (DC) emplazó al presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, a poner en tabla el proyecto la próxima semana.

"Frente a la falta de propuestas del Gobierno, la respuesta tenía que llegar nuevamente al Congreso Nacional. Este proyecto quedó en condiciones de verse en la Sala de la Cámara de Diputados cuando con Diego Paulsen lo disponga", detalló el parlamentario.

🔵Minuto a Minuto: Comisión de Constitución APRUEBA por 7 a 6 indicación que obliga a tributar retiros del 10% a personas que tengan rentas mayores a los 2 millones y medio de pesos mensuales. @Cooperativa pic.twitter.com/9ieRTaOsvm — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 5, 2020

Finalmente, los diputados declararon inadmisible la posibilidad de un tercer retiro de fondos previsionales, que habían propuesto los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Leonardo Soto (PS) mediante una indicación.

🔵Ahora: Comisión de Constitución declara INADMISIBLE la indicación de los diputados Leonardo Soto (PS) y Hugo Gutiérrez (PC) para permitir un 3er retiro de ahorros previsionales de un 5%.



Rechazaron: la derecha, diputados Walker, Jiles y Saffirio. @Cooperativa pic.twitter.com/R7ST4BRQN9 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 5, 2020

Mellado contra Jiles por advertir eventual "levantamiento popular"

En la sesión se generó una polémica, luego que la diputada Jiles advirtiera con un levantamiento popular de avanzar el retiro del 10 por ciento con las indicaciones actuales.

🔵"Si siguen presentando indicaciones y poniendo dificultades al retiro del 10%, vamos a tener un levantamiento popular en Chile".



Lo advierte la diputada Pamela Jiles en la Comisión de Constitución. @Cooperativa pic.twitter.com/JV7lPGVwGA — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 5, 2020

"Si seguimos poniendo dificultades y cortapisas para esta tramitación, lo que vamos a hacer es tener que enfrentar la responsabilidad política del Gobierno, en primer lugar, de un levantamiento popular. La gente no puede más, la gente no soporta más ¿cómo no entienden eso?", aseguró la parlamentaria.

Estas declaraciones fueron rechazadas de plano por el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, uno de los parlamentarios que presentó indicaciones.

"No pueden amenazarnos a nosotros que pensamos distinto con un levantamiento popular, porque pensamos distinto en una tramitación de un proyecto de ley. Eso se llama dictadura", criticó el diputado.

Además, aseguró que "puedo estar equivocado según otras personas, según nuestros parlamentarios, pero eso no significa que me tengan que amenazar con un levantamiento popular, porque pienso distinto, no señor, eso no lo acepto".