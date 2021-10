Aún no están los votos: Comisión del Senado entró de lleno al debate del cuarto retiro

La Comisión de Constitución del Senado inició este miércoles el debate por el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, iniciativa que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo.

En la sesión de esta jornada participaron los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y del Trabajo, Patricio Melero, además del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Un primer impasse se dio luego que el senador Alfonso de Urresti (PS) tratara de "carepalo" al ministro Cerda por haber retirado el primer 10 por ciento y ahora estar en contra de la iniciativa.

"Yo me imagino que gente que tiene altas rentas y que hizo este retiro, deben haber algunas personas, no sé si usted conoce a alguien, traspasaron estos fondos a las cuentas corrientes. Yo no sé si usted tiene la experiencia o si conoce esta situación", ironizó el parlamentario.

Estas palabras fueron cuestionadas por el senador Claudio Alvarado (UDI), que pidió que "vayamos al fondo de los temas, en términos generales y no utilicemos la ironía, es un tema muy sensible".

"Pensé que era mejor la ironía para tamaña contradicción, quien hoy día es ministro de Hacienda, quien nos expone estos números, se le debiera caer la cara de haber sostenido permanentemente que esto era una mala política. ¿Qué hizo con su 10%? Porque se lo niega a miles de chilenos, pero él lo hizo, pero eso se llama ser carepalo", insistió De Urresti, quien también aludió a la existencia de una "campaña del terror" contra el proyecto.

Cerda no quiso responder a estas palabras y recordó que "se han multiplicado por 10 las ayudas directas a las familias desde el primer retiro. La verdad es que cuando uno hace comparaciones a nivel internacional, Chile claramente destaca en esas ayudas y por eso nos da la impresión de que tenemos una situación en que la economía ha cambiado significativamente, tenemos mucha menos población en cuarentena, pero donde se ha acelerado la inflación y están aumentando las tasas de interés, es por eso que nos parece que la situación del cuarto retiro es muy distinta a la situación de los retiros anteriores".

Pizarro se abre a apoyar y PS entrega sus votos

El senador Jorge Pizarro (DC), quien había sido un férreo opositor al proyecto, planteó en esta jornada que "si el proyecto se mejora es evidente que uno puede votar a favor, si el proyecto queda tal como está, es muy difícil".

"Yo estoy abierto. Mi voto se va a decidir en la medida que se vaya desarrollando el proceso legislativo, evidentemente", puntualizó el parlamentario.

El senador Pedro Araya (Ind) dijo que "ya nos convencieron a varios, la senadora Provoste logró ayer el respaldo del Partido Socialista y esperamos que en los próximos días se pueda conseguir el respaldo de los otros comités de la oposición, nos siguen faltando dos votos. El PS se comprometió a votar a favor, pero desconozco si el senador Montes también".

Quien también ingresó al debate fue Richard von Appen, presidente de la Sofofa, quien manifestó que "ante las presiones inflacionarias que hoy día tiene la economía, esto solamente se exacerbaría con este cuarto retiro. Adicionalmente esto llevaría a un nuevo aumento de las tasas de interés, con el consecuente efecto tanto en las tasas de los créditos hipotecarios como de consumo, que principalmente afectarían a la clase media".

"Si esto viene acompañado con el efecto sobre las rentas vitalicias, afectaría en forma importante la institucionalidad e imagen de Chile, y el efecto en la inversión local y extranjera", lamentó.

Tras su paso por la comisión, la iniciativa requiere 26 votos en la Sala del Senado, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en que se llevará a cabo la votación.