Cámara Baja inicia discusión del quinto retiro con la "fusión de 10 proyectos de ley"

A partir de las 15:00 horas de este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados iniciará la discusión del proyecto que busca un quinto retiro de los fondos previsionales como medio para enfrentar la crisis derivada de la pandemia del Covid-19.

La presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola (PC), comentó que "el proyecto del quinto retiro ya inició su proceso de tramitación en términos reales y lo quiero decir así de claro, vamos a discutir en el primer punto de la tabla la fusión de los proyectos".

"Por lo tanto, a mí me parece lamentable que haya parlamentarios y parlamentarias que haciendo uso de las necesidades de la gente falten a la verdad y que me traten de acusar de una suerte de dilación de la tramitación de un proyecto, cuando no es cierto", lamentó.

"El quinto retiro ya inició su tramitación con la fusión de 10 proyectos de ley", insistió la parlamentaria.

Desde el Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) participó en una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cita tras la cual destacó los avances en materia de IFE Laboral, indicando que "acá hay un esfuerzo de crear empleos, de dar una señal clara de apoyo y un sesgo positivo hacia la incorporación de la mujer al mercado laboral y así mismo también establecer mecanismos de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, en particular con el tema del endeudamiento".

"Se abordó también la discusión que hay en el Parlamento sobre un quinto retiro de los fondos previsionales, respecto de lo cual el ministro Marcel fue muy claro en señalar que el gobierno no respaldaba esa medida. En lo personal, señalé que no voy a apoyar un quinto retiro", sostuvo el parlamentario.