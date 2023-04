Chile Vamos entregó su contrapropuesta de reforma previsional al Gobierno

Chile Vamos se reunió la tarde de este martes con el Gobierno para hacerle entrega de su contrapropuesta para la reforma previsional, que contiene siete ejes, entre ellos, que el 6 por ciento de cotización adicional -implementada con gradualidad- vaya a capitalización individual y que el componente de solidaridad sea financiado con recursos generales.

Durante el encuentro, el bloque opositor le presentó al Ejecutivo el "documento de los principios que creemos que son importantes que la reforma contenga", dijo el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN, que también adelantó que se integrarán a la mesa de conversación en materia de pensiones.

"Hemos dado a conocer nuestra propuesta, pero lo más importante es la voluntad de Chile Vamos de llegar a un acuerdo en materia previsional, partiendo desde una distancia muy grande. Hoy nos separan diferencias muy contundentes, pero también sabemos que el Gobierno ha reflexionado, ha evolucionado en este proyecto, y ha conocido diversas observaciones que pueden mejorarlo en beneficio de los chilenos", destacó el parlamentario.

En ese sentido, reafirmó que "pensamos que el 6 por ciento debe ir a capitalización individual; podemos conversar una proporción quizás para solidaridad, pero mayormente a capitalización individual, fundamentalmente porque renta más en el largo plazo".

A su vez, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se comprometió a "analizar la propuesta que se nos ha hecho, bajo el entendido de que tenemos una voluntad transversal de que Chile no puede seguir con los montos de las pensiones que hoy tiene, y entendiendo además que esta realidad se tiene que modificar no solamente para los futuros pensionados, sino que también para las y los actuales jubilados".

"En ese contexto, queremos destacar que es muy importante poder hacer un ejercicio político, de diálogo, que nos permita -en función de las propuestas que se han hecho llegar- vislumbrar la necesidad de sacar nuestro sistema de la capitalización individual como único pilar dentro del ámbito contributivo, y combinarlo con un mecanismo de seguro social, que estaremos disponibles para conversar", resaltó.

En tanto, el diputado y timonel de la DC, Alberto Undurraga, quien dejará la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, llamó en El Primer Café de Cooperativa a encontrar puntos comunes para avanzar en la reforma.

"El Gobierno tiene que ceder y no insistir en esto de cuentas nocionales. La derecha tiene que ceder y debe haber solidaridad. Pero lo fundamental no es si tengo la razón o no, sino que nos pongamos de acuerdo", sostuvo.

BANCO CENTRAL DEFINE NUEVA TASA DE INTERÉS

En paralelo, el Consejo del Banco Central sostiene hoy una nueva Reunión de Política Monetaria, donde definirá si aplica cambios a la tasa de interés, que se ubica en 11,25%.

Sobre la expectativa, Nataly Venegas, analista senior de FX Globe, apuntó que con "la baja de la inflación que vimos el mes pasado y con esta contracción en el Imacec, es probable que durante los próximos meses el Banco Central mantenga o baje las tasas".

"Todo va a depender de cómo salga del IPC de este jueves. Si es más alto, claramente al Central le va a costar mucho más bajar sus tasas, y las va a seguir manteniendo los próximos meses", agregó.