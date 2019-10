Comisión de Hacienda de la Cámara postergó votación en particular de la reforma previsional

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados postergó la votación en particular del proyecto que reforma el sistema previsional y que estaba convocada para este lunes.

La decisión se debió a una descoordinación de la secretaria de la Comisión de Trabajo, donde se vio el proyecto previamente, que no informó debidamente cuáles eran todas las materias que implicaban gasto fiscal y que debía conocer ahora la comisión de Hacienda.

A su vez, el presidente de esta última instancia, el diputado Daniel Núñez (PC), informó que desestimó una indicación del Ejecutivo que pretendía reponer las llamas "comisiones fantasmas" en las AFP.

"En particular hay una (indicación) donde se repone un tema muy polémico como son las famosas 'comisiones fantasmas', que fueron eliminadas en la comisión de Trabajo, y que el Ejecutivo las estaba reponiendo en la discusión de Hacienda", dijo el legislador.

"Evidentemente esa temática no es de impacto financiero, por lo tanto no correspondía que fuera vista por la comisión de Hacienda, por eso he declarado que las indicaciones de comisiones fantasma como una segunda que presentó el Ejecutivo sobre fondos de educación previsional fueron declaradas no presentadas por el presidente de la comisión", añadió.

La sesión de este lunes estaba citada en principio hasta las 20:00 horas, pero debido a esta situación culminó de forma prematura, por lo que la tramitación de la reforma previsional continuará este martes, con sesiones en la mañana y en la tarde y se terminará de votar el día miércoles.