Comisión de Trabajo de la Cámara Baja discutirá en particular la Reforma Previsional este martes

La discusión de la reforma previsional se retomará este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, días después de la reunión entre la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y parlamentarios de Renovación Nacional.

Este viernes, la ministra Jara se reunió con diputados de RN para avanzar en la reforma previsional, donde se entregó una nueva propuesta que consiste en un aumento del 6% de la cotización adicional, de los que un 2% se iría a cuentas individuales y el 4% al componente de seguros sociales.

Sin embargo, los parlamentarios dijeron haberse ido con un "sabor amargo", puesto que la nueva propuesta sería demasiado similar a la inicial. Ante esto, la secretaria de Estado dijo a CNN que estaban de acuerdo a flexibilizar más el porcentaje, pero que por consecuencia sería un menor aumento de las pensiones.

"Si es necesario para sacar la reforma adelante tener un aumento que sea un poco menor, nosotros vamos a estar disponibles, pero necesitamos que la oposición también flexibilice porque si aquí van todas las AFP no van a subir las pensiones. Ahora, si a la oposición todavía un 4% no le es suficiente y quiere una cifra más baja, hay que tomar conciencia que eso significa que las pensiones van a subir entonces menos", manifestó.

Asimismo, apuntó que "no podemos hacer una reforma para que nada cambie, que es lo que algunos le gustarían, sobre todo a los que se han dedicado a lucrar con las pensiones que son las AFP".

Igualmente, se mostró optimista y señaló que "como nosotros tenemos que pensar en los jubilados y afiliados, la verdad es que todavía creemos que hay espacio para llegar a un buen acuerdo con la oposición. A pesar de las tensiones".

REACCIONES

A pesar del esfuerzo del Gobierno, la oposición no está de acuerdo con utilizar los fondos de los cotizantes para "la solidaridad". Mientras que quienes apoyan la reforma aseguran que sin este componente social subir las pensiones actuales y futuras es imposible.

En tanto, el diputado Frank Sauerbaum (RN), señaló que "el Gobierno insiste en establecer un sistema de puentes nacionales disfrazada y establecer un sistema de reparto con los recursos de los trabajadores, quitando la propiedad de los fondos. El Gobierno quiere solamente terminar con las AFP para decir que tuvieron un logro político, subir las pensiones actuales, pero sin dar ninguna certeza en el futuro".

Por otro lado, la diputada Daniella Cicardini (PS) reparó en que "entre más le sacamos plata al Fondo Solidario, menos aumento en las pensiones van a tener nuestros adultos mayores. La voluntad y el dialogo, la disponibilidad, e incluso la flexibilidad de la propuesta inicial se ha cedido, sería injustificable que la oposición se siga negando a un acuerdo".

Desde otro punto de vista, el director de Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, apuntó en el Diario de Cooperativa que las próximas semanas y el resto del año son clave para lograr el acuerdo.

"Si no tenemos acuerdos entre el Ejecutivo, el Congreso y otros actores que pueda participar, este año me parece que no tendremos una reforma de pensiones, lo que sería una desgracia para el país", dijo.

Cabe recordar que el resto de la oposición no se ha sentado a conversar con el Ejecutivo. Aún así, se espera que para la propuesta que entregará RN se sume el resto de Chile Vamos, el Partido de la Gente e independientes.