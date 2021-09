Cuarto retiro: Gobierno emplaza a diputados a suspender semana distrital para avanzar en proyecto

Ante las críticas de los diputados por supuestas presiones para votar rápidamente el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, el Gobierno emplazó a los parlamentarios a suspender su semana distrital para avanzar rápidamente con la tramitación de la iniciativa.

La respuesta del Ejecutivo se originó ante las palabras del presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien descartó votar el proyecto en Sala este jueves, ya que recién durante este miércoles se verá en particular en la comisión.

"No entiendo cual es el interés del Ejecutivo en instalar la discusión, apurar los procesos de discusión y colocarlo en la Sala, incluso sin acuerdo de los comités. Yo creo que lo que está tratando de hacer el ministro Ossa, lo que está tratando de hacer el Presidente Piñera es tratar de obligar a los parlamentarios de derecha a votarlo en contra este día jueves, para tratar que los chilenos y chilenas se olviden durante el 18 de septiembre y así tratar de resolver un problema interno que tiene hoy día la derecha", sostuvo el parlamentario.

Ilabaca añadió que "ese es el problema que presenta Sebastián Sichel con sus parlamentarios, a través de esta ley corta para convencerlos de rechazar el cuarto retiro".

De todas formas el parlamentario y presidente de la instancia dio a conocer el nuevo cronograma en donde la votación se realizará después de las Fiestas Patrias, y en la semana siguiente a aquella se realizaría la discusión, por lo que al final de septiembre se resolvería la situación en torno al cuarto retiro en la Cámara de Diputados.

"En la medida que los diputados recorran sus territorios se van a dar cuenta de las necesidades reales de la población y lo que sucede es que el Gobierno no quiere que sus diputados vayan a sus terrenos para no escuchar a la gente que, efectivamente está desesperada pidiendo el cuarto retiro.

Ante estas palabras, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, planteó que "si el diputado Ilabaca y quienes lo acompañan consideran que se requiere un mayor análisis, dos cosas al respecto, entonces no están seguros de que esto sea bueno para los chilenos y en segundo lugar, hacerles un llamado a que se vote la próxima semana, que no sea semana distrital y que los parlamentarios en consecuencia si consideran que este proyecto es tan importante y que tiene que ser aprobado, tienen las facultades de no tener semana distrital y dedicarla a trabajar en esto".

Las declaraciones de Ossa se dan en medio de la incertidumbre por los apoyos que le han ido entregando diversos parlamentarios oficialistas a la iniciativa, yendo directamente en contra de lo dicho por el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

Por su parte, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, dijo que "no nos engañemos: en el Congreso Nacional últimamente no es que cumplan mucho, así que no nos vengan a darnos el abrazo del oso. Es la oposición la que tiene esta agenda, nosotros tenemos discusiones inmediatas más importantes, como el proyecto contra el robo de madera. Este es un proyecto que el Presidente no va a priorizar, pero sí invitamos al Congreso, a la Comisión de Constitución, a que explique, de verdad, cuáles son los argumentos por los cuales no podemos tener esto mañana en la Sala. Solamente falta de voluntad".