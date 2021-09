Cuarto retiro: Sigue incertidumbre entre diputados oficialistas ante votación en Sala

Tras el primer paso del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, aún existe incertidumbre sobre la postura de los parlamentarios oficialistas de cara a la futura votación en la Sala, previo debate en particular en la Comisión de Constitución que ayer lo aprobó en general.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) indicó que "la discusión de fondo es que hay parlamentarios que sienten que el IFE Universal no está llegando a todas las personas que lo necesitan, o con la extensión que lo necesitan".

"En estos días estoy seguro de que veremos alguna propuesta gubernamental de prolongar un IFE Laboral, de aumentar un IFE, de discutir la pensión básica solidaria, para que esos diputados que tienen dudas de cómo votar puedan reconsiderar y terminar rechazando", puntualizó.

Uno que tiene una postura más marcada es el diputado Miguel Mellado (RN), quien también desestimó los llamados el abanderado presidencial de Chile Vamos en contra del cuarto retiro. "Sichel no tiene por qué alinear a los parlamentarios; nosotros nos debemos a las personas que nos eligieron, no nos debemos al candidato, entonces yo no voy a seguir a un candidato presidencial", aseveró.

"Yo voy a ver si mi gente en La Araucanía necesita o no necesita, y de acuerdo a cómo salga el proyecto -porque no está redactado-, el tema hay que abordarlo, ése es el punto central", dijo.

"El ideal es que este retiro no pudiera hacerse este año, sino que en marzo del próximo año para no apretar la economía", agregó Mellado.

En este marco, la diputada Paulina Núñez (RN) afirmó que votará a favor del cuarto retiro cuando sea revisado en la Sala. La congresista es integrante permanente de la Comisión de Constitución, pero ayer, durante la votación en general, no estuvo presente en la sesión y fue reemplazada por Karin Luck (RN), quien votó en contra la idea de legislar.

"Así como lo he dicho en las semanas anteriores a la discusión, voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la sala la próxima semana, que es donde me corresponde", dijo Núñez hoy en su cuenta de Instagram.

"Yo formo parte de la Comisión de Constitución, pero en algunas sesiones, en algunos días, hay diputados que me reemplazan cuando no puedo asistir, y no puedo manejar ni pedirle a un diputado que vote de una u otra forma", agregó la legisladora.

"Voy a responder por mí voto y mi voto será a favor de este cuarto retiro que, no tengo ninguna duda, va a ir en apoyo de las pymes, de la clase media y de personas que hoy día no necesitan endeudarse para pagar sus deudas o salir adelante", sentenció.

Esto molestó en el comando de Sebastián Sichel y, de acuerdo a La Tercera, la vocera del candidato oficialista, Katherine Martorell, envió un mensaje a RN: "Esta decisión populista va a dañar a los chilenos en el futuro y no beneficia a quienes tienen paupérrimas pensiones, más aún sin poner sobre la mesa la urgencia de una reforma de pensiones", agregando que "de verdad es una desilusión que te saques la foto y después hayas decidido dejar de ser parte de este proyecto político y de gobierno".

ROCES PC-FA

Mientras tanto, militantes del PC se enfrentaron al candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, por su apoyo a la autonomía del Banco Central, polémica que fue desestimada por el diputado Diego Ibáñez (CS).

"Como Frente Amplio vamos a trabajar algunas indicaciones en conjunto con la oposición y poder al menos disminuir el impacto inflacionario que eventualmente podrían tener los retiros de pensiones", dijo el parlamentario.

"No tengo antecedentes de que el Banco Central esté defendiendo en esta ocasión a una pequeña elite, y no han existido argumentos y evidencias en contrario de que no estemos en una crisis inflacionaria", agregó.

Además, tras leer la respuesta de Ramón López a Boric respecto al Banco Central, Ibáñez comentó: "Hay diferencias políticas evidentemente en materia macroeconómica, pero lo dejaría más bien como una insinuación por Twitter, más que una tesis contrapuesta al trabajo que ha hecho el Banco Central".

López, profesor de la Universidad de Chile y ex jefe del programa económico de Jadue, señaló hoy que "casi todas las familias están muy endeudadas. La otra cosa importante -y que no repara (el BC)- es que muchas veces lo que hacen es invertir esa platita, una de las razones del aumento inusitado de la producción. La inversión en julio con respecto al año anterior aumentó 25 por ciento, más rápido que la producción".

"Es bastante cuestionable que vean toda la parte oscura, negativa de los retiros. El Banco Central toma una medida precipitada, no tiene ninguna justificación", cuestionó el académico.

COMANDO: PROVOSTE ESTARÁ CONTRA EL RETIRO "SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS CONDICIONES DEL IFE"

Quien no quiso dar una postura fue la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), quien comentó que "ayer, cuando escuchábamos la presentación del presidente del Banco Central a propósito del IPoM, hay una frase que para nosotros no puede pasar inadvertida, cuando dice 'la economía está mostrando signos de recuperación', pero a nosotros nos interesa que también las familias muestren signos de recuperación".

"Para nosotros las consecuencias que está viviendo la economía de nuestro país son las consecuencias de haber llegado tarde, de haber llegado mal por parte de este gobierno, y las consecuencias inflacionarias", dijo.

Tras acudir en su representación a una reunión en el Consejo Nacional de Televisión para las primeras coordinaciones de la franja electoral, Marcelo Mena, encargado del Ayllu ciudadano de la senadora, complementó las declaraciones de la candidata.

"La senadora ha sido muy clara. La razón por la que fue tan exitoso el IFE tiene que ver con que se lograron acuerdos que no se habían logrado antes y eso fue, porque por primera vez se permite que el Presidente Sebastián Piñera abra los ojos y la billetera para enfrentar esta crisis. En este contexto, los retiros fueron una forma en que la gente pagaba con sus ahorros esta crisis y no queremos que eso continúe", dijo el ex ministro.

En ese sentido, remarcó que "siempre y cuando se mantengan las condiciones del IFE, como fue originalmente diseñado, ella va a estar en contra de este cuarto retiro", agregando que Provoste ya adelantó que esperará que llegue a la Cámara Alta para ver qué se vota.

"Pero en principio, IFE continúa; no hay cuarto retiro", subrayó.