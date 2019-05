Diputado Melero: "Piñera ha hecho el esfuerzo más grande de la historia en materia de pensiones"

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, deberá votar el próximo lunes, a las 17:00 horas, la idea de legislar el proyecto de ley de reforma a las pensiones.

Al respecto, el diputado Patricio Melero (UDI) aseguró a Cooperativa que esta reforma es histórica, y es el mayor esfuerzo de un Gobierno en esta materia.

"Obviamente que no podemos acoger las 10 propuestas, pero podemos acoger varias de ellas. Lo que yo le pido a la oposición es que se hagan cargo de que las propuestas que está haciendo el Gobierno del Presidente Piñera es el esfuerzo más grande que se ha hecho en la historia de Chile por mejorar las pensiones de los chilenos", señaló.

En conversación con Ahora es Hora, el parlamentario gremialista aseguró que "inmediatamente aprobada la reforma, a los pocos meses, le va a mejorar las pensiones a dos millones y medio de chilenos".

Déjennos decidir

En tanto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), señaló en el mismo espacio que no aprobará la idea de legislar hasta que el Gobierno no entregue claridades sobre la iniciativa.

"Nosotros queremos dos cosas fundamentales: que (el cuatro por ciento adicional) lo administre un organismo estatal, y que exista solidaridad. En lo que no estamos de acuerdo nosotros es en legitimar el sistema de AFP, no nos vamos a poner de acuerdo en eso, yo creo que no tiene que lucrarse con la plata de las pensiones", señaló Tucapel Jiménez.

"¿Por qué no me deja a mí elegir y que mi 14 por ciento me lo administre el Estado? Déjeme a mí, yo lo decido. (Para votar) Estoy esperando la respuesta del Gobierno, lo que les pedí es una respuesta formal por escrito" que explique las ambigüedades, sostuvo el parlamentario de oposición.

Cabe destacar que las principales miradas estarán dirigidas a la Democracia Cristiana (DC), debido a si optará por el mismo camino que en la Reforma Tributaria, cuando respaldó la idea de legislar pese a lo que decidió en su momento la oposición.