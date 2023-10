Diputado PS: El Gobierno comete el mismo error que el primer año al congelar la reforma de pensiones

El diputado socialista Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, cuestionó la decisión del Gobierno de postergar la tramitación de la reforma previsional, que en las últimas semanas ha tenido un nulo avance, hasta después de la votación del plebiscito del del 17 de diciembre.

"Es un error", opinó en entrevista con El Diario de Cooperativa, comparando los eventuales efectos con lo que ocurrió el año pasado tras el triunfo del Rechazo, que ha seguido dificultando políticamente el desarrollo del programa del Presidente Gabriel Boric.

Afirmó que en la Cámara de Diputadas y Diputados existen los votos suficientes para aprobar, al menos, la idea de legislar de la iniciativa, que sigue en su primer trámite. Aquello, pese a que -deploró- la oposición "no quiere llegar a un acuerdo (...) ha buscado un sinnúmero de excusas para dilatar la tramitación (...) y se ha mantenido sin moverse ningún centímetro en su propuesta inicial de destinar el 6% a las cuentas individuales".

En ese sentido, Santana recriminó que, desde la presentación de la reforma en noviembre del año pasado, la derecha ha tenido "una actitud completamente mezquina". A su juicio, ese sector ha priorizado un supuesto interés de no darle "un triunfo" al Gobierno de Boric por sobre "la posibilidad de que miles de chilenos y chilenas aumenten sus pensiones".

Usted no está de acuerdo con esa postura y forma parte también del oficialismo. ¿Cómo se comprende esta situación?

"Yo creo que es un error la decisión que ha tomado el Gobierno, porque se está tomando la misma estrategia que se buscó el primer año, cuando la agenda legislativa prácticamente se congeló para esperar el plebiscito del 4 de septiembre, y de ahí en adelante, a partir de los resultados, se dificultaron completamente las cosas. Pero estoy en desacuerdo porque la política no es estática y desde que se presentó esta reforma, que se va a cumplir casi un año, se ha buscado un sinnúmero de excusas y justificaciones (en la oposición) para dilatar la tramitación de la reforma. Primero se constituyó una mesa técnica a la cual no asistió la oposición con la justificación de que se iba a presentar una contrapropuesta que nunca llegó. Después, en julio, se sometió a votación en particular la reforma, las denominadas normas espejo, que son normas similares en la legislación actual de lo que traía consigo la reforma presentada por el Gobierno, y la oposición se negó también a votarlas. Después se supeditó la continuación de la tramitación de la reforma a la continuidad del entonces ministro Giorgio Jackson. Y después se hizo una segunda mesa técnica una segunda mesa técnica que tampoco prosperó.

Yo creo que no se puede llegar a un acuerdo con fuerzas políticas que no quieren llegar a un acuerdo, pero sí tomo nota de la necesidad de avanzar en la tramitación, particularmente en la votación de la idea de legislar en la Cámara de Diputados, donde yo creo, tal como lo han señalado personeros de la Democracia Cristiana, que existen los votos para aprobar la idea de legislar y con ello darle tramitación a la reforma posteriormente en el Senado, en el ánimo y en el objetivo también siempre de construir un acuerdo".

Un Senado donde no hay mayoría para el oficialismo. Sí hay una mayoría que a veces puede ser relativa en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo se avanza? ¿Se aprueba la idea de legislar, pero siguen estando sobre la mesa los temas más complicados, como el 6% de cotización adicional?

"Lo que pasa es que la negociación no puede ser un motivo para que la tramitación se detenga. Si dentro de la Cámara de Diputados existen condiciones para sacar adelante la tramitación y avanzar en el trámite, hay que hacerlo. Y si este debate se ha concentrado particularmente en el destino de la cotización adicional del 6% con carga al empleador, yo creo que en el fondo que la verdadera resistencia que tienen la oposición y algunos sectores económicos y políticos de la derecha, es este debate acerca de la separación de la industria, donde va a existir una industria que va a cumplir funciones de soporte de administración de cuentas y, por otra parte, una en lo referente a la inversión de fondos. Por lo tanto, las AFP o cualquier privado, si bien van a poder seguir participando dentro del sistema, no lo van a poder hacer en los términos que lo hacen actualmente las AFP, y esa es la principal resistencia y debate al cual se opone la oposición.

Pero lo que yo planteo es que no puede ocurrirnos lo que muchas veces se le criticó a los gobiernos de la Concertación, que por evitar dar ciertas discusiones finalmente esas discusiones ni siquiera se sometían a votación. Este Gobierno particularmente no puede caer en eso, y naturalmente yo creo que hay una especie de trauma con lo que fue la votación de la idea de legislar la reforma tributaria (en marzo), en circunstancias de que esta reforma (previsional), en mi opinión, cuenta con mayores apoyos y el impacto, la presión y el costo social que tiene para un parlamentario ponerse en contra de votar la reforma previsional es sustancialmente mayor al de la reforma tributaria. El Gobierno tiene que salir de esta lógica donde se somete únicamente a los planteamientos que hace la oposición, en circunstancias de que la oposición no ha dado ninguna señal que muestre su verdadera voluntad de ceder en este debate".

En esta estrategia, si el Gobierno deja de dilatar y somete a la votación, sería un incentivo en términos de exponer que se necesita avanzar en pensiones. ¿Pero por qué la derecha podría tener que dar los votos, cuál sería su incentivo?

"Lo que pasa es que en la Cámara se necesitan 78 votos para aprobar la idea de legislar, es decir, si los parlamentarios que somos parte de los partidos de Gobierno nos sumamos a la voluntad de la bancada de la Democracia Cristiana y de Demócratas, ese número se obtiene, ese quorum necesario se logra sin la necesidad de contar con los votos de Chile Vamos que, al menos al interior de la Cámara, ha demostrado que no tiene voluntad alguna de ceder. Fíjense que a propósito del debate del 6%, que era la propuesta inicial del Gobierno para poder crear un seguro social con carga al empleador que permitiera aumentar las pensiones de los actuales y los futuros jubilados, la ministra Jara dio una señal clara hace algunos meses atrás indicando que la propuesta nueva del Gobierno iba a ser un 4% para el seguro social y un 2% para cuentas de capitalización individual en la línea y tomando en consideración lo que había planteado justamente Chile Vamos. ¿(Pero) cuál ha sido la señal o en qué ha cedido la derecha respecto al 6%? En absolutamente nada, ha pasado casi un año (desde el ingreso de la reforma) y los partidos de oposición se han mantenido sin moverse ningún centímetro en su propuesta inicial de destinar este 6% a las cuentas de capitalización individual, manteniendo la lógica que actualmente existe con el sistema de las AFP.

Yo tengo sumamente claro que acá no hay ninguna disposición, al menos en la Cámara de Diputados, de llegar a un acuerdo, porque, entre otras cosas, yo creo que esto significa darle un triunfo al Gobierno del Presidente Boric, y lo que está haciendo la derecha es poner eso por sobre la posibilidad de que miles de chilenos y chilenas aumenten sus pensiones, y es una actitud completamente mezquina".