Diputado Santana y reforma de pensiones: Espero que en la derecha prime el sentido democrático

El reimpulso de la reforma de previsional por parte del Presidente Gabriel Boric, en el conversatorio "Mejores Pensiones para Chile", y la reciente salida del exministro Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social, ha puesto el foco en cómo procede la discusión y el diputado Juan Santana (PS) aseguró a Cooperativa que "se acaban las justificaciones para llegar a un acuerdo".

La ministra del Trabajo, Jeannete Jara, ya había adelantado que el 21 de agosto se entregarán las nuevas indicaciones de la reforma y comenzarán los trabajos de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, que preside Santana.

Ante el enunciado, el parlamentario señaló que el plazo es realista porque "creo que el Gobierno va a empujar una reforma más acotada, particularmente en los dos aspectos que han sido objeto de discusión y resistencia durante estos meses: el destino del 6% de la cotización adicional que la reforma plantea y la reorganización de la industria".

"Creo esos son los dos aspectos más confrontacionales, más polémicos y discutibles, y que es en donde se debiese abordar la votación de esta reforma", aseguró, y señaló que como comisión "asumimos el compromiso con la población y el Gobierno, de que vamos a darle máxima celeridad y prioridad para la semana del 21".

DISPOSICIÓN DE LA OPOSICIÓN

En cuanto a los aspectos señalados, afirmó que el Ejecutivo ha flexibilizado su propia reforma y ha tomado nota tanto en la administración de cuenta e inversiones de fondos, por lo que se preguntó: "Si el Gobierno cede, ¿en qué cede la derecha?".

"Las declaraciones que he escuchado tanto del Partido Republicano y la UDI, manifiestan que su posición sigue siendo que el 6% de cotización adicional vaya íntegramente a cuentas de capitalización individual, es decir, seguir fortaleciendo la lógica de las AFP y no permitir que aumenten las pensiones de los actuales jubilados que ya están fuera del sistema laboral y, por tanto, no pueden seguir cotizando", acusó.

Y apuntó que tras la salida del Jackson de su cartera no existen certezas de una buena disposición por parte de la oposición, ya que, desde la UDI, Republicanos y partidos de Chile Vamos, "emitieron declaraciones que iban más bien en dirección contraria, en considerar que la salida del ministro no la consideraban suficiente para darle prioridad a un tema tan importante como las pensiones".

"Lo que sí creo es que se acaban son las justificaciones para llegar a un acuerdo en la materia. Luego de 10 meses de haberse presentado en la Cámara de Diputados; luego de 8 meses de haberse aprobado en general dentro de Comisión de Trabajo, y luego de 10 años que llevamos esta discusión en este país con dos fracasos previos, las dos últimas administraciones y ahora con una tercera oportunidad creo que no nos podemos despilfarrar", manifestó.

Bajo lo mismo, aseveró que "naturalmente espero que haya partidos dentro de la derecha en el que prime el sentido democrático, el sentido por poner por delante los intereses de la población en desmedro de los intereses partidarios".

Asimismo, destacó que "lo relevante es que esta administración ha dado muestras claras de que existe dentro del Ejecutivo disposición a ceder de nuestras posiciones iniciales, con tal de sacar adelante una reforma previsional en un marco de un gran acuerdo nacional , que le permite a nuestros nuevo sistema previsional sea sostenible en el tiempo".