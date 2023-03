Diputado UDI defiende contrapropuesta de pensiones: "La reforma del Gobierno es mala"

El futuro jefe de bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó como "mala" la reforma de pensiones planteada por el Gobierno, y reiteró que la oposición alista un proyecto alternativo en esa materia.

Después de que el gremialista señalara a El Mercurio que "las reformas no pueden ser más malas", la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, calificó estos dichos como una "beligerancia extrema" en diálogo con T13 Radio.

"Pareciera que hay más una intencionalidad política de atacar a un ministro de lujo", agregó la secretaria de Estado, aludiendo al trabajo de su par de Hacienda, Mario Marcel, en tales proyectos.

No obstante, Ramírez insistió más tarde en que "creemos que la reforma de pensiones del Gobierno es mala, la gente la está rechazando, y por eso vamos a hacer una nueva propuesta", denominada por él mismo como una "contrapropuesta con tres ejes".

"Que suban las pensiones de todos los chilenos, que los ahorros de los trabajadores se mantengan (en posesión de ellos) y todos sus ahorros sean heredables, y que sea un sistema sostenible en el tiempo", recalcó.

Frente a la defensa de Marcel hecha por la ministra Uriarte, el diputado replicó que "este va a ser un año de discusión y de muchas reformas, y el Gobierno tiene que acostumbrarse a recibir críticas; no las pueden personalizar en un ministro, sino que tienen que entender que cuando lo que proponen es malo, vamos a criticarlo siempre con el espíritu de que mejoren, porque si no, simplemente no se van a aprobar en el Congreso".

MARCEL: RAMÍREZ "DA OPINIONES SIMILARES" SOBRE LA TRIBUTARIA

Luego de una reunión con el Presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda sostuvo que no busca involucrarse en polémicas, pero que en la comisión del ramo de la Cámara, donde Ramírez es integrante, "da opiniones más o menos similares a esas prácticamente desde el comienzo de la tramitación de la reforma tributaria. Es parte de lo que señaló cuando votó en contra de la idea de legislar sobre la reforma".

"Lo que quizás llama la atención -porque por supuesto, uno puede tener distintas opiniones sobre una reforma-, es que luego de los tres o cuatro meses que tomó la tramitación de la reforma, a la cual se hizo cambios importantes en la discusión, la opinión siga siendo exactamente la misma", apuntó Marcel.

"La conducta del diputado Ramírez durante toda la discusión y el desarrollo de la reforma tributaria siempre ha sido la misma", coincidió el presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS), agregando que el UDI "es un tenaz opositor a que hayan reformas tributarias en nuestro país, y que agregue además a la reforma previsional dentro de esta caracterización tampoco me sorprende".

"Más aún -continuó- después de que se lleva discutiendo casi un año, recién la derecha dice que va a plantear algo alternativo. ¿Para qué participó en las mesas de trabajo o en la discusión en la comisión?".

MIROSEVIC PREVÉ QUE EL SEXTO RETIRO SE CAERÁ EN EL CONGRESO

Por otro lado, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), dijo a Radio Universo que está dispuesto a poner en tabla el sexto retiro, cuya discusión legislativa comenzará oficialmente el 19 de abril, aunque no cree que se apruebe.

En ese sentido, el diputado cree que "es necesario que esto se discuta y se vote rápidamente".