Gobierno: A la reforma de pensiones no la condiciona el plebiscito, sino la necesidad de acuerdos

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), descartó que la futura reanudación del debate legislativo por la reforma de pensiones esté condicionada al resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, pese a que el Gobierno decidió postergarlo hasta después de esa votación.

La titular aseguró que "no vamos a tener problemas en hacer la presentación de indicaciones después del plebiscito, porque no es eso lo que condiciona que las presentemos o no", afirmó Jara.

En ese sentido, puntualizó que "lo que condiciona que presentemos las indicaciones es que necesitamos un acuerdo para presentarlas".

"Porque -continuó- llegar al Congreso a indicar el proyecto de ley, generando expectativas en las personas que están en sus casas, las personas mayores, si no hay un acuerdo lo único que va a pasar es que vamos a tensionar más el ambiente político, a polarizarnos y a seguir discutiendo mientras las personas en sus casas necesitan un cambio en el sistema de pensiones".

Aquello "no le sirve a nadie", subrayó, apuntando que "necesitamos un acuerdo previsional y si es antes del plebiscito, sería muy buena noticia; si es después, también vamos a seguir trabajando en eso".

Jara señaló también que la reforma no ha sido congelada y sigue siendo una prioridad para el Gobierno, y advirtió que no pueden seguir cediendo (como haber mostrado apertura a una fórmula 4-2 en la distribución del 6% de cotización adicional) si del otro lado, en la oposición, no hay señales.

Sobre el itinerario de la tramitación, Jara afirmó que sólo contempla un hito: el día en que las fuerzas políticas logren un acuerdo.

"HAY DISTANCIAS DEMASIADO GRANDES", DICE LA UDI

Desde la derecha, Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de diputados de la UDI, dijo que "aumentar las pensiones es urgente y que en el Congreso hay voluntad de llegar a acuerdo".

"El problema es que el ambiente de polarización en el que estamos hace muy difícil llegar a acuerdo, porque hay distancias demasiado grandes entre la postura de unos y otros en materia de pensiones. Y por eso, estoy seguro de que va a ser más fácil llegar a un acuerdo si es que aprueba una nueva Constitución que reduzca el número de parlamentarios, termine con la fragmentación y premie a quienes quieren llegar a acuerdos en el Congreso", comentó.

En la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Alberto Undurraga, timonel de la DC, afirmó en El Prmer Café de Cooperativa que, a su juicio, el Gobierno "debe presentar las indicaciones en el Congreso con el grado de acuerdo que tengan, algunas van a tener total acuerdo y otras algún desacuerdo".

El paso siguiente sería que "en el Congreso se logre establecer cuánto va a solidaridad y cuánto va a las cuentas individuales, porque de lo contrario, por estar esperando un acuerdo amplio, eso es muy difícil que suceda", recalcó.