Insulza: El cuarto 10% tiene buen pronóstico, pero hay muchos senadores indecisos

El senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo en Cooperativa que votará a favor del cuarto retiro del 10 por ciento de las pensiones si es que se realizan algunos cambios en el proyecto, lo que aseguró que "tiene un buen pronóstico".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario dijo que "yo lo voy a votar si se hacen los cambios y estamos conversándolo y creo que se van a hacer, así que creo que tiene un buen pronóstico eso".

"Hay mucha gente que comienza a hablar, que convence a uno o a otro, que salen los micrófonos y dice todos los cambios que le va a hacer y yo quiero ser más cauteloso en eso, hemos circulado minutas, hemos circulado papeles, con una buena aprobación de la mayoría de la gente, pero yo por lo menos no voy a detallar cosas (...) porque en la puerta del horno se quema el pan", añadió.

"Yo creo que vamos a aprobar el proyecto con una cantidad de cambios (...) al techo de quienes pueden retirar los fondos, a la posibilidad de cobrar impuestos, a un cerrojo", destacó.

Insulza insistió en que "yo creo que los votos no están, efectivamente todavía hay muchos senadores que están dudosos de qué hacer".

Al ser consultado sobre la posibilidad de una censura a la mesa del Senado, Insulza dijo que "la senadora Rincón puede proponer que una cosa se ponga en tabla y de hecho ha estado proponiendo varios días que por favor lo llevemos a votación, otra cosa es que tenga el acuerdo de los comités para ponerlo en tabla (...) yo espero que lo tenga entre hoy y mañana".

"A mí no me gustan esas cosas, la verdad es que no me gusta en absoluto. Creo que es muy negativo y además genera un clima de tensión en el momento en que lo que menos necesita el país es más tensión (...) es muy dañino y no participo de eso, nunca pediría la renuncia de nadie, el cambio de nadie ni ninguna cosa", agregó.