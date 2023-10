Jara y reforma previsional: "El Gobierno ha cedido bastante y ahora le toca a la oposición"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, lamentó este domingo el lento avance que ha tenido la reforma previsional en las últimas semanas, asegurando que aunque desde el Gobierno "han cedido bastante", ahora es la oposición la que debe hacer lo propio para alcanzar acuerdos en la materia.

En medio de los rumores de esperar hasta después de la votación de la propuesta constitucional del 17 de diciembre para reactivar esta reforma, Jara afirmó que "los tiempos legislativos muchas veces se relacionan harto con la contingencia política, con los debates, ahora estamos muy cerca además de un plebiscito".

"A nosotros como Gobierno nos habría gustado -y así lo dijimos muchas veces- tener esto resuelto durante septiembre", advirtió la secretaria de Estado en entrevista con 24 Horas.

Pese a esto, aseguró que "lamentablemente no basta solo con la voluntad del Gobierno, también tiene que estar la voluntad de la oposición, que ha sido bastante intransigente en esta materia, así que vamos a seguir intentando".

"El Presidente de la República nos mandata para hacer todos los esfuerzos posibles y esperamos que, por el bien de Chile, esta reforma logre tener un buen acuerdo y ojalá que sea pronto", analizó Jara, quien reiteró también que para alcanzar un acuerdo en la materia es necesaria "la voluntad política de los actores, el Gobierno ha cedido bastante y ahora le toca a la oposición".

Finalmente, la titular de Trabajo señaló que "esto no puede se puede seguir prolongando o estando pendiente, porque el próximo año hay otras elecciones, pues se eligen las autoridades municipales".

"ES UN ERROR", ADVIERTE EL TIMONEL DC

La opción de postergar el ingreso de indicaciones a la reforma previsional fue cuestionada por el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Unduraga, quien aseguró que "es un error" por parte de las autoridades.

"Aquí se trata uno de los temas más importantes para la ciudadanía. La discusión de cuánto vaya a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y cuánto vaya a las cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones, se debe hacer y se puede hacer en el Parlamento y lograr un acuerdo", afirmó el parlamentario, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

Ante este panorama, el timonel DC advirtió que "si el Gobierno no presenta las indicaciones, esa discusión no se puede hacer y no se avanza, por lo tanto nosotros le solicitamos una vez más al Gobierno que presente sus indicaciones con el acuerdo que tenga".