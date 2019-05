Asociación de AFP: No tiene sentido que no podamos administrar la cotización extra

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, criticó el rechazo a la idea de legislar en la comisión del Trabajo de la Cámara del proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno.

Durante un seminario internacional de pensiones, el dirigente gremial llamó a los parlamentarios a aprobar la iniciativa, que este jueves será revisada en la Sala de la Cámara de Diputados.

"Llama la atención que la discusión de la reforma no esté pensada en como mejoramos las pensiones de los chilenos, que ese sea el eje, en que nos preocupemos de que el eje sean las jubilaciones de hoy y las jubilaciones de mañana, es decir, los chilenos que hoy están jubilados y los chilenos que van a jubilar mañana", comentó el líder gremial.

"Pareciera que la administración del cuatro por ciento (extra de cotización) fuera un botín, porque ese el centro de la discusión", dijo Santa Cruz.

Además, el presidente de la Asociación de AFP consideró un sinsentido que las aseguradoras no administren la cotización extra de cada trabajador que establece el proyecto.

"Yo lo único que quise decir es que, en primer término y vemos el informe de la OECD, no tiene ningún sentido de que las AFP no puedan ser uno de los que administra, sobre todo que lo harían a costo cero y lo otro que dije es que las AFP lo han hecho de forma eficiente y nunca se ha perdido ningún peso y no todos pueden decir lo mismo en este país", añadió.

"Bienvenida más competencia, que hayan más posibilidades, que hayan más actores, pero díganme una razón técnica, que no sea una razón proselitista o ideológica, del por qué las AFP no pueden ir a la administración del 4 por ciento. Que alguien me lo diga. Qué alguien me diga: 'Mire, sabe qué más, ustedes no lo han hecho bien'", declaró.

"Aquí la plata de los trabajadores se ha administrado bien y no se ha perdido ningún peso, entonces, pareciera que hay un botín que algunos quieren administrar y quizás que otros quieran repartirlo, no sé", fustigó Santa Cruz.

La Sala de la Cámara de Diputados votará este jueves la idea de legislar la reforma previsional y aunque la oposición rechazó la idea de legislar en la comisión del Trabajo, la DC y el Partido Radical se allanaron a la opción de apoyar la idea de legislar.

En el PR en todo caso condicionaron su apoyo a la iniciativa a que la cotización extra no sea administrada por las AFP, mientras que la DC pretende que se legisle en el tema, pero consideran que el proyecto del Gobierno es insuficiente.

Para aprobar la idea de legislar se necesitan 79 votos en el hemiciclo y dado que el oficialismo cuenta con 72 parlamentarios, por siete votos de la oposición serían suficientes para el avance del proyecto.