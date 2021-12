Cerda: Tenemos financiamiento para empezar con la Pensión Garantizada Universal el próximo año

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que existen los recursos para comenzar a pagar en 2022 la Pensión Garantiza Universal (PGU) anunciada anoche por el Presidente Sebastián Piñera, proyecto que asegura un monto adicional de 185 mil pesos a todas las personas mayores de 65 años que pertenezcan al 90 por ciento más vulnerable del país y que, según dijo el secretario, "no tiene letra chica".

"Creemos que tenemos el financiamiento para ir partiendo el próximo año. Nosotros felices de partir lo antes posible, incluso en enero si fuera posible, pero tenemos que conversar con los parlamentarios. Lo importante es que logremos despachar al proyecto en las próximas semanas", sostuvo Cerda en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Enfatizó que el texto "no tiene ninguna letra chica, pero estamos disponibles a ir a conversar y ver las dudas que tienen los parlamentarios".

De todos modos, antes de ingresar oficialmente la iniciativa para la discusión legislativa, "primero tenemos que pasar por el Consejo Consultivo Previsional, por ley, esperamos ingresar pronto, y una vez tengamos el okey, vamos a ingresar al Congreso, iremos con el mejor de los ánimos", agregó. "Ojalá sea una ley lo más consensuada posible, una ley de este tipo debería ser bien acogida", subrayó.

FALLIDAS REFORMA Y LEY CORTA FINANCIARÁN PARTE DE LA PGU

El jefe de la billetera fiscal apuntó que "estamos terminando de pagar este mes el IFE Universal y no se va a extender, porque requiere muchos más recursos fiscales y es mucho más difícil poder sostenerlos en el mediano plazo, los niveles de deuda del país podrían tender a explotar", y ante eso "lo que tenemos que hacer ahora es ir pensando en políticas mucho más focalizadas", como esta Pensión Garantizada.

"Así y todo, aunque esté focalizada requiere recursos importantes, hablamos de algo más de 3 mil millones de dólares en régimen al año, más de un punto del PIB, y también tenemos que financiarlo, pero es muy distinto a los 25 mil millones que tuvimos este año con el IFE Universal", comparó.

Sobre lo recursos para la PGU, detalló: "¿Cómo financiamos esto? Habíamos tratado de avanzar en leyes de pensiones, la ley larga (reforma) y corta, que por distintas razones no pudieron avanzar, pero que ya las teníamos consideradas en los presupuestos para los años siguientes, y son cerca de 0,4 puntos del PIB; una parte del financiamiento viene porque esta pensión garantiza de alguna forma reemplaza las iniciativas que teníamos antes, (que consideraban) algo más de la mitad (de la plata); y el resto tenemos que buscarlo algo más de financiamiento que tiene que ver con las exenciones".

En esa línea, complementó que "la Pensión Garantizada Universal viene a reemplazar un poco la idea de la ley corta" que apuntaba a fortalcer y ampliar el Pilar Solidario. "Y de hecho este proyecto es superior a la ley corta", destacó, porque "el beneficio no va disminuyendo y los 185 mil pesos pasan a ser un piso (...) y no hablamos sólo de personas pensionadas, incluso podría darse el caso de una persona que no se ha retirado y sigue trabajando a los 67, 68 años, no tendría acceso al Pilar Solidario, pero sí a la PGU: va a poder tener su salario y además los 185 mil pesos".

"Está pensado para todos los mayores de 65 años", recalcó.

Consultado sobre los montos que se consideran dentro del porcentaje de población vulnerable a beneficiar, explicó que "vamos a ir mirándolo en términos de ingresos de las personas, y hablamos de que el 80% hoy debe estar aproximadamente en 620 mil pesos", por lo cual: "Si usted, mayor de 65 años, tiene un ingreso per cápita menor a 620 mil pesos, va a tener esta pensión de inmediato".

¿ANUNCIO OPORTUNO?

Preguntado sobre el momento en que llegó el anuncio de Piñera, a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, Cerda defendió que "no es hoy, nosotros como Gobierno estamos tratando de avanzar desde hace más de tres años en pensiones, hemos hecho todos los esfuerzos (...) podríamos haberlo hecho antes, pero para poder determinar el beneficio teníamos que ver qué pasaba con los retiros".

"Y además vemos que tanto en la candidatura de (Gabriel) Boric como de (José Antonio) Kast esta es una idea que ha sido recogida, y nos da la impresión de que existe consenso. Aprovechemos el momento y tratemos de legislar lo antes posible", resaltó también.

Insistió que "estamos garantizando por lo menos línea de la pobreza" y opinó que una medida de este tipo "cambia el esquema" bajo el cual se ha discutido el sistema previsional, ya que "más de hablar de pensiones hablamos que una persona al cumplir los 65 años tiene derecho" a recibir el referido monto como piso.